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شرطة دبي تكشف مواصفات النسخة الجديدة لتطبيقها الذكي

الحضور خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 02:11

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي في مركز الابتكار بمقر القيادة، تفاصيل محتويات وخصائص النسخة الجديدة من تطبيقها الذكي المتوافر على أنظمة هواتف آيفون «IOS» و«أندرويد» وهاواوي، مشيرة إلى أن النسخة الجديدة أُضيف إليها 7 خاصيات ستساهم في تُحسين تجربة المتعامل، وتُسهل حصوله على الخدمات بطريقة ذكية، وبكل سهولة ويسر، ودون الحاجة إلى مراجعة مراكز الشرطة أو مراكز إسعاد المتعاملين.
وعقد المؤتمر، بحضور اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، والمقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، والمقدم علي محمد عبد القادر أهلي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، والمقدم علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وحصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط والموظفين والصحافيين.
وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، أن النسخة الجديدة المُحدثة من التطبيق تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالعمل الدائم على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على أفضل وأجود الخدمات بسهولة ويسر استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في تصميم ولغات البرمجيات المعتمدة في تطوير التطبيقات الذكية.
وأشار إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق تواكب الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وتتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتوجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً، وتواكب التطورات التي تشهدها إمارة دبي في تقديم خدمات فريدة من نوعها تهدف إلى إسعاد الجمهور، وتحقيق الأمن والأمان لهم.

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