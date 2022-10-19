تقاسم مزارع ليوا والعين ومدينة زايد المراكز المتقدمة في «ليوا للتمور»

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منافسات مسابقة مزاينة التمور لفئة الخلاص المقامة ضمن مسابقات مهرجان ومزاد ليوا للتمور الذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ويستمر لغاية 24 أكتوبر الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إقبالاً كبيراً من المشاركين وإثارة وندية بين أصحاب المزارع لاعتلاء قمة التتويج، والتي حرص خلالها كل مشارك على تقديم نماذج متميزة من المشاركات والتي تتوافق مع المعايير والاشتراطات التي حددتها لجنة التحكيم قبل أن تعلن اللجنة المنظمة أسماء الفائزين في المسابقة.

وشهدت النتائج تقاسم مزارع ليوا والعين ومدينة زايد المراكز الفائزة في فئة الخلاص، حيث نجحت مزارع العين في تحقيق 4 مراكز هي الأول والثاني والثامن والتاسع، فيما حققت مزارع ليوا 5 مراكز من الثالث حتى السابع، وحققت مزرعة مدينة زايد المركز العاشر.

وأسفرت النتائج عن فوز سلطان سعيد العرياني بالمركز الأول، فيما جاء ورثة علي مبارك العرياني في المركز الثاني، وجاء نصيب أحمد حمد المنصوري في المركز الثالث، وعلي حمد المزروعي في المركز الرابع، وحمدة محمد المزروعي في المركز الخامس، وسعيد سالم المنصوري في المركز السادس، ومحمد عتيق الهاملي في المركز السابع، وأحمد خميس العرياني في المركز الثامن، وسعيد حمودة العرياني في المركز التاسع، وسعيد محمد المزروعي في المركز العاشر.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقتي العسل السائل وعسل الشمع، بحضور عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومبارك علي المنصوري، مدير مزاينة التمور بالمهرجان.

أكد مانع أحمد الكعبي، عضو لجنة تحكيم مسابقة العسل، أن المسابقة التي تقام لأول مرة في المنطقة شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور والمشاركين والراغبين في خوض المسابقة التي انقسمت إلى فئتين: فئة العسل السائل، وفئة عسل الشمع.

وأوضح الكعبي أن عدد المشاركين في المسابقة تجاوز 180 مشاركاً، وهو ما يعكس مدى نجاح المهرجان في الوصول إلى أكبر شريحة من المهتمين بالعسل، مشيراً إلى أن المهرجان شهد مشاركات دولية عديدة، سواء من داخل الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مشاركات من دول أوروبية.

وأضاف الكعبي: «إن اللجنة المنظمة وضعت مجموعة من المعايير والاشتراطات الخاصة بمسابقة العسل، كما توجد مؤشرات يتم تحديدها من خلال المختبر، ثم بعد ذلك يتم عرضها على لجنة التحكيم للتأكد من بقية المعايير والاشتراطات التي تضمن اختيار أفضل المنتجات المشاركة، وإعلان الفائزين في المسابقة».

العسل السائل

أسفرت نتائج مسابقة العسل السائل عن فوز محمد علي الدخيلي من السعودية بالمركز الأول، وفي المركز الثاني عامر محمد النعيمي من الإمارات، وفي المركز الثالث سليمان عبدالله سالم الرشيد من السعودية، وفي المركز الرابع خالد مساعد محيسن الغازي من السعودية، وفي المركز الخامس صالحة عايض البارقي من السعودية، وفي المركز السادس عبد الرحمن بن غازي الربيقي من السعودية، وفي المركز السابع صالح علي عبدالله الدخيلي من السعودية، والمركز الثامن محمد أحمد البارقي من السعودية، والمركز التاسع علي فهد القنون من السعودية، والمركز العاشر عسل روز الباحة من السعودية. وتهدف مسابقة العسل إلى تحفيز الإنتاج المحلي من العسل ودعم المنتجين وأصحاب مصانع العسل، بالإضافة إلى إعطاء فرصة لزوار المهرجان من المواطنين والمقيمين والسياح للاطلاع والتعرف على إنتاج العسل المحلي وأصنافه.

عسل الشمع

في مسابقة عسل الشمع، تم إعلان الفائزين في 14 مركزاً متقدماً، وجاء في المركز الأول غازي علي صالح الغامدي من السعودية، وفي المركز الثاني فهد راضي القنون من السعودية، وفي المركز الثالث ماجد فهد القنون من السعودية، وفي المركز الرابع محمد عبد الله سلطان من السعودية، وفي المركز الخامس أحمد عوضة الغامدي من السعودية، وفي المركز السادس مصبح جمعة الكعبي من عُمان، وفي المركز السابع علي فهد القنون من السعودية، وفي المركز الثامن عشر مراد أحمد عبدالسميع من الإمارات، وفي المركز التاسع موزة بخيت المنصوري من الإمارات.

وتتضمن شروط المشاركة في مسابقة عسل الشمع التي حددتها اللجنة المنظمة للمهرجان، ضرورة تسليم قرصين من عسل الشمع كاملين وغير مجزأين (قرص للعرض وقرص آخر للتحليل الكيميائي)، وأن يوضع القرص في عبوة ذات سطح وقاع شفافين، وعدم لصق أي بطاقة أو وضع أي علامة مميزة على العبوات، كما يشترط نظافة العبوات.

أما الخصائص التي تستند إليها اللجنة المنظمة لتحديد جودة أفضل عسل شمع، فتتضمن النضج والاكتمال وإغلاق العيون السداسية، وكذلك لون القرص، بجانب الرائحة والطعم، وكذلك استواء السطح العلوي والسفلي للأقراص، مع وجود حبوب اللقاح والنظافة العامة.

وتقوم اللجنة بتحليل عينات العسل السائل والشمع وفق الاختبارات التالية، وهي الرطوبة والسكروز والجلوكوز والفركتوز ودرجة الحموضة، بالإضافة إلى هيدروكسي مثيل فورفورال HMF.

الاشتراطات اللازمة

حددت اللجنة المنظمة للمهرجان مجموعة من الاشتراطات اللازمة والمعايير التي تضمن قوة المنافسة، ومن شروط المشاركة في مسابقة العسل السائل تسليم 2 كجم مقسمة على عينتين بالمواصفات والجودة نفسهما من العسل (عينة للعرض، وعينة للتحليل الكيميائي).

كما يجب أن تكون العبوات زجاجية شفافة ملساء ذات غطاء معدني، وأن تكون العبوات أسطوانية الشكل، وعدم لصق أي بطاقة أو وضع أي علامة مميزة على العبوات، مع التأكيد على نظافة عبوات العسل السائل وأغطيتها.

ويشترط ملء العبوات مع ترك فراغ رأسي حتى لا تصل إلى الغطاء، وضرورة خلو العسل من العيوب والشوائب ومن التبلور، وأن يكون متجانساً وذا لون طبيعي.

كما تم تحديد الخصائص الخاصة بأفضل عسل سائل، والتي تتضمن التجانس والخلو من الشوائب والخلو من المواد الغريبة مثل بقايا الشمع، والخلو من الفقاعات الهوائية، والخلو من الرغوة، وكذلك الاعتماد على الرائحة والطعم الطبيعي، بجانب النظافة العامة.