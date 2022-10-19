قريباً.. تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتجميل مناطق في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، أعمالاً متفرقة لتطوير وتأهيل أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري الفرعية في مدينة زايد، وتنفيذ أعمال تصميم وتنفيذ مداخل ومخارج على طريق E11. وطرحت البلدية مناقصتين، الأولى لتقديم الخدمات الاستشارية لتنفيذ المداخل والمخارج على طريق E11، وينتهي موعد التقديم للمناقصة في الـ 26 من الشهر الجاري، فيما ينتهي التقديم على المناقصة الخاصة بتنفيذ الأعمال المتفرقة لتطوير وتأهيل أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري الفرعية في مدينة زايد في الـ 7 من نوفمبر المقبل.وتواصل بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية، تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الزراعات التجميلية على جوانب الطرق في جزيرة أبوظبي، وتعمل على إنجاز المشروع النموذجي في شارع البطين، من تقاطع شارع هزاع بن زايد الأول إلى تقاطع شارع زايد الأول، وذلك ضمن إطار سعيها نحو تعزيز المشهد الجمالي والمظهر العام للمدن، والارتقاء بالسمات الجمالية المتناسقة للشوارع. وتنفذ البلدية حالياً مشروعاً لتطوير الزراعات على امتداد شارع سلطان بن زايد الأول من تقاطع شارع شخبوط بن سلطان وحتى تقاطع شارع محمد بن خليفة، ضمن إطار سعيها نحو تعزيز المشهد الجمالي والمظهر العام للمدن، والارتقاء بالسمات الجمالية المتناسقة للشوارع.

وتندرج مشاريع التجميل الطبيعي للشوارع ضمن إطار رفع مستوى الخدمات، ما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة، وتوفير سبل الراحة.

مشاريع التجميل

تعطي مشاريع التجميل الطبيعي العديد من الفوائد الإيجابية، منها رفع مستوى الخدمات، ما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة، وتوفير سبل الراحة، والارتقاء بالظروف البيئية، وتحسين المظهر العام من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، ما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية ومظهراً جمالياً، وتحسين شبكة مياه الري من حيث خفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكية، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة لتكون صديقة للبيئة.