الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

أحمد الريسي: صوت جميع أعضاء «الإنتربول» مسموع

أحمد الريسي يلقي كلمته خلال الاجتماع (وام)
20 أكتوبر 2022 02:12

نيودلهي (وام)

أخبار ذات صلة
الريسي يزور أكاديمية ربدان ويشيد بالاحترافية
«ليون فيش 5» يصطاد ويصادر مخدرات بقيمة 700 مليون دولار

ترأس اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الدورة الـ 90 لاجتماعات الجمعية العامة للمنظمة المنعقدة في نيودلهي بالهند. وهذه هي المرة الأولى التي يترأس فيها اللواء الريسي الجمعية العامة بصفته رئيساً للمنظمة، بعد انتخابه لمدة أربع سنوات رئيساً للإنتربول في اجتماع الجمعية العامة الـ 89 الذي انعقد في إسطنبول بتركيا عام 2021.
تشهد الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للإنتربول في نيودلهي التي تمتد أعمالها على مدى أربعة أيام، حضور أكثر من 700 شخصية رفيعة تُمثّل أكثر من 160 دولة من الدول الـ 195 الأعضاء في المنظمة.
يذكر أن الجمعية العامة التي تُعد أعلى الهيئات الإدارية في «الإنتربول»، هي قمة سنوية تجمع الوزراء ورؤساء الشرطة وكبار المسؤولين عن إنفاذ القانون من جميع أنحاء العالم لصياغة سياسات «الإنتربول»، وتباحث آخر التوجهات والمستجدات في مجال العمل الشرطي، وتعزيز التعاون الدولي.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة التي افتتحها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، أكد اللواء الريسي الدور المتنامي لمنظمة «الإنتربول» في مكافحة الجريمة وإنفاذ القانون حول العالم، وقال: «تتركز مهمة (الإنتربول) على تقديم الدعم لجميع الدول الأعضاء دون استثناء، فلا يوجد بلد كبير جداً أو صغير جداً.. يجب أن يكون مستوى تمثيل الدول الأعضاء كافة على قدم المساواة».
ونوّه اللواء الريسي، بضرورة قيام قادة «الإنتربول» الموجودين في اجتماعات الجمعية العامة باتخاذ قرارات حاسمة، وقال: «يتحدد مستقبل (الإنتربول) في هذه القاعة، وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مستقبل تطبيق وإنفاذ القانون.. صوت جميع الدول الأعضاء مسموع، وأتطلع إلى تباحث القضايا والمسائل ذات الصلة، ومن خلال عمل جميع هيئات الحوكمة لدينا، سنضع القرارات التي تم اتخاذها هنا حيّز التنفيذ».

أحمد ناصر الريسي
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
الإنتربول
الشرطة الدولية
أحمد الريسي
آخر الأخبار
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
مشاركون في الفعالية
الاقتصادي
السعودية تروج لمقوماتها السياحية خلال فعالية في مصر
اليوم 21:01
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
الرياضي
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
اليوم 21:00
تراس تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا
عربي ودولي
من سيتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتراس؟
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©