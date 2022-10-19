أكاديمية سيف بن زايد تبحث «أمن المواصلات والقطارات»

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وفداً من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة، برئاسة البروفيسور کلیف روبرتس عميد كلية الهندسة ومدير مركز أبحاث القطارات والتعليم، وبحضور العميد رصاص سالم العامري مدير إدارة تطوير المناهج والدورات في شرطة أبوظبي.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات اعتماد المؤهلات المهنية وبرامج التدريب التخصصية في أمن المواصلات والقطارات وآليات التطوير، والاعتماد المهني للمؤهلات في أمن المواصلات.

وتمت مناقشة آليات ومتطلبات اعتماد برنامج دبلوم أمن المواصلات والقطارات ليعادل السنتين الأولى والثانية من برامج البكالوريوس المعتمدة من جامعة برمنجهام، ووضع خطة مشتركة لتأهيل المحاضرين بالأكاديمية وإعداد المواد العلمية بالاشتراك مع الجامعة.

وتم الاتفاق على وضع تصور للتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالجامعة في مجال تطوير البحوث والدراسات التطويرية، وتم استعراض أفضل الممارسات في مجال أبحاث أمن وسلامة المواصلات والقطارات.

وضم الوفد الزائر الدكتور جيمس ستوكمان الأستاذ بكلية هندسة القطارات والدكتور روجر جريفس والدكتور أنطوني ميرفي من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة.