تفاهم بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» و«الطاهر والصابري للمحاماة»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب الطاهر والصابري للمحاماة والاستشارات القانونية، بغية توسعة قاعدة الشراكات المثمرة، وتفعيل آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجهات المعنية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وتفعيل وإرساء دعائم العمل الاستراتيجي المشترك، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.

وقعت الاتفاقية، شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، والمحامي عبد الله حسن الطاهر، بصفته المدير التنفيذي.

وتنص بنود الاتفاقية على متابعة ملفات الحالات التي يتم تحويلها من قبل الطرف الأول لتقديم الاستشارات القانونية في مختلف المجالات، وتمثيلها مختلف أنواع الدعاوى المدنية أو الجزائية أو الشرعية إن تطلب الأمر، وذلك في الدعاوى المقامة منه أو عليه.