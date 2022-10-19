الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» و«الطاهر والصابري للمحاماة»

تفاهم بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» و«الطاهر والصابري للمحاماة»
20 أكتوبر 2022 02:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
150 ألف درهم غرامة خبر كاذب
إطلاق أول منصة لوظائف المهن الرياضية

أبرمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مذكرة تفاهم مع مكتب الطاهر والصابري للمحاماة والاستشارات القانونية، بغية توسعة قاعدة الشراكات المثمرة، وتفعيل آفاق التعاون الاستراتيجي بين الجهات المعنية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز أواصر التعاون بينهما، وتفعيل وإرساء دعائم العمل الاستراتيجي المشترك، سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.
وقعت الاتفاقية، شيخة سعيد المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، والمحامي عبد الله حسن الطاهر، بصفته المدير التنفيذي.
وتنص بنود الاتفاقية على متابعة ملفات الحالات التي يتم تحويلها من قبل الطرف الأول لتقديم الاستشارات القانونية في مختلف المجالات، وتمثيلها مختلف أنواع الدعاوى المدنية أو الجزائية أو الشرعية إن تطلب الأمر، وذلك في الدعاوى المقامة منه أو عليه.

دبي
الإمارات
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال
آخر الأخبار
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
مشاركون في الفعالية
الاقتصادي
السعودية تروج لمقوماتها السياحية خلال فعالية في مصر
اليوم 21:01
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
الرياضي
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
اليوم 21:00
تراس تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا
عربي ودولي
من سيتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتراس؟
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©