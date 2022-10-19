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«شرطة الشارقة» تشارك بورقة عمل في إسبانيا

«شرطة الشارقة» تشارك بورقة عمل في إسبانيا
20 أكتوبر 2022 02:10

الشارقة (الاتحاد)

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شارك قسم المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في ورشة التنسيق والتعاون الدولي لمكافحة المخدرات، التي نظمتها ‏جامعة نايف للعلوم الأمنية مع الشرطة الإسبانية في مملكة إسبانيا، حيث ترأس الوفد المقدم سلطان رحمه الغزال عضو ‏فريق بصمة مخدر، والنقيب عبد العزيز علي الشاعر، ومهرة هشام الملا خبير فني أدلة جنائية العضو الفني للمشروع.
وجاءت مشاركة قسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة من خلال ورقة عمل علمية حول مشروع «بصمة مخدر»، قدمتها الخبير مهرة هشام الملا، وتناولت من خلالها وصفاً شاملاً للمشروع وأهدافه، وأبرز النتائج التي حققها.
وأكد المقدم سلطان الغزال، أهمية المشاركة‏ في مثل هذه المحافل الدولية في مجال مكافحة الجريمة، التي تسهم في ‏تبادل الخبرات والمعلومات والوسائل والحلول الابتكارية والجذرية للحد منها، مشيراً إلى أن شرطة الشارقة تولي ‏اهتماماً خاصاً للمشاريع الريادية والابتكارية كونها جزءاً من منظومة ‏العمل الأمني للوزارة، ‏حيث يعد مشروع بصمة مخدر إنجازاً ‏ريادياً حاصلاً على ملكية فكرية، ‏وتسهم ‏أهداف هذا المشروع في مكافحة الجريمة والحد منها على المستويات المحلية والإقليمية ‏والعالمية.‏ ‏

الإمارات
شرطة الشارقة
الشارقة
إسبانيا
مكافحة المخدرات
الشرطة الإسبانية
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