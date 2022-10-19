شرطة دبي تنظم محاضرة لموظفي الأمن الخاص في «واحة السيلكون»

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الطوارئ في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، محاضرة توعية لموظفي الأمن الخاص في واحة دبي للسيليكون بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المُتكاملة.

وقدم النقيب يحيى الرئيسي، من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً عن أهمية رجل الأمن الخاص في مجال سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة، مؤكداً أهمية الحس الأمني لدى موظفي الأمن الخاص في الاستجابة للحالات الطارئة، وأهمية معرفة خطط تأمين الموقع.

وحث موظفي الأمن الخاص على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من المعلومات التي يتلقونها في المحاضرة لتطبيقها على أرض الواقع لرفع جاهزيتهم ميدانياً والتعامل مع موقع الحدث بكفاءة وفاعلية، مما يساهم في رفع نسبة سرعة الاستجابة، مقدماً في الوقت ذاته مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع المعوقات التي تواجههم.