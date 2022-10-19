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منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء كازاخستان

منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء كازاخستان
19 أكتوبر 2022 20:41

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم، في كازاخستان، معالي عليخان سمايلوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة. 
ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان وتمنيات سموه لكازاخستان قيادةً وشعباً بمزيدٍ من التقدم والازدهار. 

تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين، كما تطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى كازاخستان. 
كما حضر اللقاء من الجانب الكازاخي، معالي ارجان كازيخان نائب رئيس ديوان الرئاسة، مبعوث خاص لرئيس كازاخستان للتعاون الدولي، ومعالي كايربيك اسكيمبايف وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية.
كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد وصل، اليوم، إلى جمهورية كازاخستان، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الكازاخي معالي علي خان سمايلوف.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
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