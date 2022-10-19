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طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
19 أكتوبر 2022 19:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:50 والمد الثاني عند الساعة 20:36 والجزر الأول عند الساعة 14:53 والجزر الثاني عند الساعة 04:19.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:31 والمد الثاني عند الساعة 07:14 والجزر الأول عند الساعة 13:02 والثاني عند الساعة 00:32.

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المصدر: وام
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