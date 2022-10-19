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أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس

أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
19 أكتوبر 2022 13:40

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس في إمارة أبوظبي بهدف الكشف المبكر عن الأمراض وتقليل مضاعفاتها وآثارها السلبية على الصحة وذلك حرصاً من المركز على صحة طلاب المدارس في مرحلة متقدمة وخصوصاً في المرحلة المدرسية.

ويقوم المركز بالتعاون من الجهات التعليمية وأولياء الأمور في الإمارة بعمل فحوصات مبكرة للطلاب منقسمة إلى شقين، الأول الفحوصات السنوية والتي تشمل جميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر وتضم فحص الوزن والطول وفحص كتلة الجسم وفحص المؤشرات الحيوية والنظر، أما الشق الثاني فيشمل الفحوصات الشاملة التي يتم تقديمها خصيصا للطلاب من الصف الأول والخامس والتاسع وتتضمن النظر في التاريخ الطبي واجراء الفحص البدني وفحص النظر (عمى الألوان) والسمع وفحص الجنف (إنحناء العمود الفقري) وفحص الدم وفحص الأسنان.

وقالت سعادة الدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع: نقوم في مركز أبوظبي للصحة العامة بالارتقاء بصحة الإنسان في سن مبكر ويعتبر الكشف المبكر عن الأمراض خطوة مهمة وأساسية للكشف عن المشاكل الصحية المستهدفة بالفحص والتدخل المبكر لمعالجتها والتوعية الصحية اللازمة للطلبة وأولياء أمورهم بالإضافة إلى تعزيز منظومة الوقاية من الأمراض.

ويأتي برنامج فحوصات المدارس ضمن خطط المركز الاستراتيجية للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب في المرحلة الدراسية وتوفير بيئة صحية في المجتمع المدرسي وذلك بالتعاون مع الجهات التعليمية وأولياء الأمور.

جدير بالذكر أنه خلال السنوات الماضية شاركت (عدد 361 من مدارس إمارة أبوظبي) في البرنامج الذي ساهم في إنقاذ الأرواح وسيستمر المركز في إطلاق مجموعة من البرامج الهادفة لزرع ثقافة الصحة العامة في الطلاب في سن مبكرة.
 

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