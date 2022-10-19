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"أبوظبي للصحة العامة": الانفلونزا الموسمية ضمن المعدلات المتوقعة

"أبوظبي للصحة العامة": الانفلونزا الموسمية ضمن المعدلات المتوقعة
19 أكتوبر 2022 11:12

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أن مستوى الإنفلونزا الموسمية والحالات خلال هذا الموسم يعتبر ضمن المعدلات المتوقعة مقارنة مع السنوات السابقة قبل جائحة كورونا.

وذكر المركز - في بيان اليوم - أن الإنفلونزا الموسمية هي عدوى تصيب الجهاز التنفسي ويمكن أن تسبب مضاعفات خاصة لدى فئة الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة إلا أن لقاحات الإنفلونزا المتوفرة والآمنة في الاستخدام هي من أفضل الطرق للوقاية من الإصابة بالمرض ومضاعفاته.

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وأوصى مركز أبوظبي للصحة العامة جميع أفراد المجتمع وخاصةً الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة بالمبادرة بأخذ اللقاح وذلك عن طريق التوجه إلى أقرب مركز صحي.

المصدر: وام
مركز أبوظبي للصحة العامة
الإنفلونزا
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