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فيديو.. شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التوقف في وسط الطريق

شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر التوقف في وسط الطريق
19 أكتوبر 2022 10:38

أهابت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب ودعت التوجه الى أقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً على مركز القيادة والتحكم ( غرفة العمليات على الهاتف 999) لتقديم الدعم اللازم.

ودعت السائقين الى ترك مسافة كافية وآمنة لتجنب التوقف المفاجئ للمركبات دون سابق إنذار على الطرق وأثناء تدفق حركة السير في الطرق الداخلية فاحترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة تجنب مستخدمي الطريق السلوكيات الخاطئة.

وحذرت السائقين من خطورة الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف، والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه أو الانشغال بالتصوير، وتعديل المكياج والهندام، وغيرها من السلوكيات التي تؤدي الى الانشغال عن الطريق وبالتالي تؤدي الى حوادث مرورية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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