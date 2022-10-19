"صحة" وسيسكو تتعاونان لتقديم أفضل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد للمقيمين بالإمارات

خلال جيتكس جلوبال 2022، قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" وشركة سيسكو بالإعلان عن استكمال مشروعهما التجريبي بنجاح مع والذي يهدف إلى توفير حلول الاستشارة الطبّية وخدمات الرعاية الصحية الرقمية عن بُعد، وبالتالي تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للمرضى وتوفير استشارات أسرع وأسهل للأطباء.

وتُعدّ "صحة" أكبر مؤسّسة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك شبكة واسعة مؤلّفة من 11 منشأة رعاية صحية في منطقة أبو ظبي وأكثر من 60 عيادة في جميع أنحاء الدولة. وتوفر "صحة" خدماتها سنويّاً لأكثر من خمسة ملايين مريض وزائر في جميع أنحاء الدولة.

ويأتي المشروع ضمن برنامج الإسراع من التحول الرقمي (Country Digital Acceleration CDA program) لسيسكو. وقد تم تصميم وتنفيذ المشروع بهدف إنشاء شبكة افتراضية تجمع متخصصي "صحة" بصرف النظر عن موقع المنشأة الصحية التي يعملون فيها. ويمكن للمرضى والأطباء في المناطق النائية الوصول إلى جلسات الاستشارة الرقمية للحصول على الاستشارات والتشخيص بطريقة أسرع وأسهل، دون الحاجة إلى زيارة الأخصّائي بشكل شخصي.

وساهم هذا المشروع التجريبي في دعم رؤية "صحة" في تحسين تجربة المرضى والأطباء على حدٍ سواء من خلال تقليل أوقات الانتظار وتقليل الحاجة إلى قطع المسافات وبخاصة للمرضى في المناطق الريفية.

ويعتمد البرنامج تقنيات متقدّمة للشبكات والأمن والتعاون مع إمكانيات مثل الروبوتات المستقلة والعربات الطبية الرقمية والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك لتوسيع نطاق التغطية الطبية وتقليل الحاجة إلى الحضور شخصيّاً للمعاينة.

ومن أهم ركائز هذا المشروع شبكة سيسكو الآمنة التي اعتمدتها "صحة" لربط جميع مواقع ومنشآت "صحة". وبالاعتماد على تقنيات التعاون من سيسكو، يستخدم المرضى وأطباء "صحة" منصة التعاون Cisco Webex للتواصل رقمياً. وبإمكان المتخصّصين مراجعة المؤشرات الحيوية للمريض مباشرةً من خلال الأجهزة الطبية الحيوية والأجهزة الطرفية، تماماً كما يحدث في الاستشارة الحضوريّة، ويمكنهم بالتالي توفير الخبرات الطبية الفورية والرعاية الجيدة للمرضى بغض النظر عن المسافة الجغرافية.

وساهم المشروع التجريبي كذلك في تمكين "صحة" من اختبار العديد من حالات الاستخدام الطبي، بما في ذلك الجولات على الأجنحة الطبية عن بُعد، وعمليات تخريج المريض عن بُعد، وتشخيص السكتة الدماغية عن بُعد، وتوفير أخصائي لأقسام الطوارئ عن بُعد وغيرها.

قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة": "لقد شكّل الابتكار واعتماد التقنيات الجديدة أساس التزام "صحة" بالارتقاء بمستوى تقديم الرعاية الصحية الفائقة، حيث يتم التركيز على المرضى في كل ما نقوم به. يتم اتخاذ القرارات وعقد الشراكات الاستراتيجية في صحة بما يتماشى مع أحدث التطورات التكنولوجية، حيث نسعى بشكل أساسي لتحسين وصول المرضى لخدماتنا. ويساعد تعاوننا مع سيسكو على تقديم نتائج محسّنة، وذلك من خلال موارد متخصصة وموسعة وأنماط اتصال أكثر أماناً وملاءمة، فضلاً عن توفير علاجات أسرع ومتعددة التخصصات لمرضانا".

وأضاف الكويتي: "يعد هذا التعاون إضافةً مهمةً لجهودنا السابقة والمستمرة لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، مثل تقديم خدمات الاستشارات عن بعد للصحة النفسية، والتي نتج عنها علاج أكثر من 200 مريض افتراضياً في منطقة الظفرة وحدها. ستواصل "صحة" دورها كداعمٍ قوي لتعزيز وصول المرضى لخدمات الرعاية الصحية وتحسين مستويات العدالة الصحية في جميع أنحاء دولة الإمارات".

من جانبه، قال عبد الاله النجاري، المدير العام لشركة سيسكو بمنطقة الخليج: "يساهم التحوّل الرقمي اليوم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحيّة، ووفقاً لدراسة من مجموعة Boston Consulting Group، فقد تحوّل نحو 41% من المقيمين في دولة الإمارات إلى حلول التطبيب عن بُعد خلال عام 2021. وبينما تواصل دولة الإمارات ريادتها وتميّزها في مجال الرعاية الصحية، مدعومةً بالاستثمارات المتعددة في التكنولوجيا، يأتي هذا المشروع المهم ليؤكّد التزام سيسكو الراسخ بدعم التحوّل الرقمي وأجندة الابتكار في الدولة."

يرتكز برنامج الإسراع من التحول الرقمي لشركة سيسكو على شراكات استراتيجيّة مع الحكومات في جميع أنحاء العالم لتسريع أجنداتها الوطنية للتحوّل الرقمي وإضافة قيمة جديدة للدولة وشركاتها ومواطنيها. ويوظّف البرنامج قوّة الشراكات بين القطاع العام والخاصّ عبر مجموعة متنوّعة من القطاعات، ومن بينها البنية التحتية الوطنية والتعليم والشركات والمجتمعات الذكية، لتقديم حلول رقمية تعالج كافة التحدّيات الوطنية. وتُنفّذ مبادرات التحوّل الرقمي التي يتم إطلاقها لتوفير حلول عملية قابلة للتكرار والتطوير عبر تبادل الخبرات مما يسهم في تحسين منظومة البرنامج والمتواجد حالياً في ٤٤ دولة علي مستوي العالم.