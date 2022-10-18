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سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان

سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان
19 أكتوبر 2022 01:43

الشارقة (وام)

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 أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بصفته رئيساً لجامعة خورفكان، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة خورفكان.
وبحسب القرار، يشكل مجلس أمناء جامعة خورفكان في دورته الأولى برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من: الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم الشماع مدير جامعة خورفكان، والأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة، والدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مدير الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة، وهنا سيف عبدالله السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة، والمستشار عيسى سيف أحمد بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وفوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان، ومحمد أحمد محمد الشحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

سلطان القاسمي
خورفكان
الشارقة
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