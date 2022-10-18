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50 % خصم على رسوم تصديق العقود الإيجارية المتأخرة في الشارقة

ولي عهد الشارقة مترئساً الاجتماع بحضور سلطان بن أحمد القاسمي (وام)
19 أكتوبر 2022 01:44

الشارقة (وام)

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 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أصدر المجلس التنفيذي قراراً بشأن منح خصم 50% على رسوم تصديق العقود الإيجارية المتأخرة في إمارة الشارقة، وذلك حتى نهاية العام الجاري. جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة سير العمل الحكومي ومناقشة السياسات العامة لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة.
وناقش المجلس تقرير جهود دائرة التنمية الاقتصادية لدعم وتطوير القطاع الاقتصادي والصناعي بالتعاون مع مختلف الجهات، وتضمن التقرير المبادرات والأنشطة التي نفذتها الدائرة مثل إنشاء اللجان الداعمة والمنظمة للوضع الاقتصادي، والمشاركة في اللجان الاتحادية والمحلية ذات العلاقة باختصاصات الدائرة.
وشمل التقرير العمل على تطوير البنية التشريعية للبيئة الاقتصادية والصناعية لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده من تحولات تقنية ورقمية وفرص ومجالات حديثة، بالإضافة إلى العمل على توفير أفضل الخدمات والمحفزات للمستثمرين ورواد الأعمال.
كما تناول التقرير مشاركة الدائرة في العديد من المشروعات الاقتصادية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
وثمن المجلس كل الجهود الداعمة للبيئة الاقتصادية، موجهاً بضرورة متابعة كل أركان العمل الاقتصادي حرصاً على توفير كل الخدمات وتذليل العقبات وتهيئة البيئة المحفزة، بما يسهم في نمو القطاع الاقتصادي مع المحافظة على جودته وعدم الإضرار بباقي القطاعات الاجتماعية والأمنية والثقافية وغيرها.

الشارقة
سلطان بن محمد القاسمي
العقود الإيجارية
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