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افتتاح فعاليات النسخة الـ24 من «الوطني للتوظيف» بالشارقة

خالد القاسمي خلال افتتاح المعرض (وام)
19 أكتوبر 2022 01:43

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، أمس، فعاليات النسخة الـ24 من المعرض الوطني للتوظيف، أحد أهم معارض التوظيف على مستوى الدولة والمنصة المثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة، والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسط مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأهم الشركات الرائدة في دولة الإمارات. وعقب الافتتاح تجول الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي في أرجاء المعرض، والتقى عدداً من مسؤولي الجهات المشاركة وممثلي الشركات الإماراتية.

الشارقة
المعرض الوطني للتوظيف
سلطان بن محمد القاسمي
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