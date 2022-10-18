«دبي للمستقبل» يطلق دورته الثانية 27 نوفمبر 2023

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل موعد تنظيم الدورة الثانية لـ«منتدى دبي للمستقبل» في يومي 27 و28 نوفمبر من العام المقبل في «متحف المستقبل». وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الدورة المقبلة للمنتدى ستتضمن مشاركة أوسع من الخبراء العالميين والمؤسسات الدولية، وستشهد مزيداً من الحوارات والنقاشات الشاملة والمتنوعة، والشراكات الدولية الهادفة لتحقيق أثر إيجابي في مختلف المجالات.

وقال: «نجح منتدى دبي للمستقبل في دورته الأولى بأن يكون أكبر تجمع من نوعه في العالم لخبراء ومصممي المستقبل، ووفر المنتدى منصة عالمية من دبي لاستشراف مستقبل ما سنشهده من تحولات وتغيرات، وقدم للعالم رؤية مستقبلية لما سنعيشه في المرحلة القادمة من الحياة في العالم الواقعي والرقمي والافتراضي».

وأضاف خلفان بلهول: «ساهمت استضافة دبي لأهم العقول العالمية والمؤسسات الدولية المعنية باستشراف المستقبل في (متحف المستقبل) بإطلاق مرحلة جديدة من الحوارات والشراكات العالمية، وحددت مجموعة من الأولويات والأهداف الرئيسية التي سيتم التركيز على تحقيقها خلال السنوات القادمة».