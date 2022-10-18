تفاهم لتنظيم «المهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية 2022»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الزراعة والتنمية الريفية في الولايات المتحدة المكسيكية، الخاص بتنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2022، حيث جرت مراسم التوقيع «عن بُعد» أمس الأول في كل من مقر وزارة الزراعة بالمكسيك ومقر الأمانة العامة للجائزة بأبوظبي، بحضور كل من أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك، ولويس ألفونسو غارسيا دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسانتياغو أرغويلو كامبوس، منسق عام وزارة الزراعة والتنمية الريفية بالمكسيك، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ورحب سانتياغو أرغويلو كامبوس بالحضور، مشيداً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع وتسويق التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

من جهته، أشار أحمد المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المكسيك، إلى أهمية التعاون بين الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي مع وزارة الزراعة في المكسيك في تنظيم المهرجان الدولي الأول للتمور المكسيكية، بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الواعد، بما يحقق رؤية وأهداف البلدين الصديقين.

وأشار لويس ألفونسو غارسيا دي ألبا، سفير المكسيك لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى المكانة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وما لها من أهمية في مد جسور التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جهته، أوضح الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، أن هذا البروتوكول يأتي ليؤكد المصداقية الدولية التي حققتها الجائزة بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بصفتها أكبر منصة دولية لبناء الشراكات ذات العلاقة بتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.