«استشاري الشارقة» يناقش مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري غداً

الشارقة (وام)

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة غداً بمقره جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة علي ميحد السويدي، رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال - بعد التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية والأولى - مناقشة مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى في المجلس، بحضور عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة ومعاونيه، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.