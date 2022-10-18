الإمارات تشارك في مؤتمر التسامح والسلام بالقاهرة

القاهرة (وام)

أكدت عفراء محمد الصابري، مدير عام مكتب وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات التي تأسست قبل نصف قرن من الزمان على يد المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقوم على قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، بين البشر جميعاً، مشددة على أنها كانت منذ يومها الأول ولا تزال واحة تستقطب الجميع دون استثناء، أو تفرقة على أساس دين أو لون أو عرق أو ثقافة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة في الوطن العربي، الذي نظمته جامعة الدول العربية بمقرها بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع المجلس العالمي للتسامح والسلام وبحضور معالي أحمد الجروان رئيس المجلس ومعالي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، ومحمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من وزراء الثقافة والأوقاف والشؤون الدينية بالدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من الشخصيات العربية.

ونوهت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في هذا الصدد والتي تلخص رؤية الإمارات تجاه قيم التسامح والسلام العالمي مشيرة إلى مقولة سموه: «إن دولة الإمارات، ومن خلال سياساتها ونموذجها في المنطقة ترسل رسائل إيجابية حول ضرورة التسامح والتعايش والعمل التنموي المشترك، للتصدي للعديد من التحديات التي تواجهنا مجتمعين في إطار الأسرة الدولية»، موضحة أن هذه هي الرؤية التي تقوم عليها جميع البرامج والأنشطة والمبادرات المحلية والدولية لتحقيق الأهداف السامية.

وحول الرسالة التي يحملها المؤتمر والممثلة في نشر قيم التسامح في الوطن العربي، بهدف ترسيخ ركائز السلام الوطني، والإقليمي والدولي، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أعربت الصابري عن اعتزازها بأن تطرح تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الصدد والتي ركزت منذ بدايتها على القيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع الإماراتي، موضحة أن هذه القيم تركز دائماً على قبول الجميع واحترام ثقافتهم ومعتقداتهم، وتعزيز قيم الحوار والتعارف والتعاطف والتعاون بين مختلف الفئات والثقافات التي يضمها المجتمع الإماراتي.

وقالت: إنه يعيش على أرض دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية مختلفة يتعايشون معاً في سلام وأمان وتلاحم مجتمعي نفخر به ولعلّ هذا هو سر نهضة دولة الإمارات، وتطورها الدائم ومكانتها العالمية المرموقة.

وأضافت: إن رسالة التسامح الإماراتية لم تقتصر يوما على المجتمع المحلي فقط وإنما تسعى الإمارات لكي تصل بتجربتها إلى كل شعوب العالم، إيمانا منها، بأن التسامح والتعايش والسلام بمثابة اللبنة الأولى لبناء الاستقرار المجتمعي والتطور الاقتصادي والتنمية الشاملة.

من جهة أخرى، شاركت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مؤتمر «التسامح والسلام» الذي انعقد بالقاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية والمجلس العالمي للتسامح والسلام، بمشاركة عددٍ من وزراء الثقافة والأوقاف والشؤون الدينية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات العربية؛ وذلك بهدف إلقاء الضوء على جهود المؤسسات في مكافحة الكراهية والتعصب ونشر ثقافة التسامح ورصد المعوقات والتحديات، واستشراف رؤية مستقبلية في هذا الشأن.

وفي كلمته خلال المؤتمر، تقدم الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشكر والتقدير لجامعة الدول العربية، والمجلس العالمي للتسامح والسلام ومبادرتهما لعقد هذا المؤتمر الذي يعتبر منصة يتبادل فيه أصحاب القرار تجارب بلدانهم، ومبادرات مؤسساتهم، حول مكافحة ثقافة الكراهية، ونشر ثقافة التسامح والسلام.

ثقافة التسامح

قال الكعبي: شاكرٌ ومقدرٌ لجامعة الدول العربية، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، لهذا المؤتمر الذي يتبادل فيه أصحاب القرار تجارب بلدانهم، ومبادرات مؤسساتهم، حول مكافحة ثقافة الكراهية، ونشر ثقافة التسامح والسلام.. واسمحوا لي أن أقدم لكم نبذة موجزة حول تجربة بلادي في تعزيز قيم التسامح والسلام في الخطاب الديني الإماراتي، فقد أخذت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات على عاتقها تحقيق الأجندة الوطنية، وسياسة الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، رعاهم الله.