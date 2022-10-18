مُلاك الإبل يستعدون لمنافسات «مزاينة سويحان»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد ملاك الإبل في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لخوض منافسات مزاينة سويحان للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، والتي تقام ضمن مهرجان الظفرة الـ16، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وتنطلق فعاليات مزاينة سويحان في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان يوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري، وتستمر لغاية 4 نوفمبر المقبل، ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي الممتد حتى 31 يناير 2023.

ونشرت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، كتيباً إرشادياً عن برنامج ومسابقات المهرجان، وذلك عبر التطبيق الإلكتروني لمهرجان الظفرة على الهواتف الذكية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها «تراثنا»، ويتضمن الكتيب شروط ومعايير المشاركة في مسابقات مزاينات الإبل، ومن أبرزها أداء القسم والتقيد بالأنظمة والشروط الخاصة بالمزاينات، وأوقات دخول المطايا حسب الفئات العمرية والأشواط المحددة، وأوقات التحكيم وإعلان النتائج، وقيمة الجوائز وعددها. وشددت اللجنة على الالتزام بالأوقات المحددة لدخول الإبل، والتقيد بالشروط والتعليمات، إذ ستلغى مشاركة كل من يخالف الشروط والتعليمات المقررة من اللجنة المنظمة وقرارات لجنة التحكيم.

واشترطت اللجنة المنظمة ترصيص كافة الإبل المشاركة في المهرجان بشريحة المزاينة، بحيث لن يسمح بمشاركة الإبل غير المسجلة مسبقاً في الأشواط، وكذلك لن يسمح بالمشاركة لمن لا يحمل بطاقة مشارك، وقد فتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل عبر التطبيق الذكي للمهرجان والمتوفر على أبل ستور وجوجل بلاي، فيما تم البدء بتركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للإبل المشاركة منذ 16 أكتوبر الجاري ويستمر لغاية 26 أكتوبر الجاري، إذ يبدأ ترصيص الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري.

وأكدت اللجنة المنظمة أنه يمنع مشاركة الإبل المصابة بأي نوع من الفطريات أو أي مرض مُعدٍ تقره اللجنة الطبية، كما سيتم استبعاد المطية التي لا ترقى إلى مستوى المواصفات العامة للمزاينة حسب رأي لجنة الفرز. كما أكدت أن قرارات اللجنة نافذة ونهائية، وغير قابلة للاعتراض، وأنه لا يحق للمالك الانسحاب بعد بداية الشوط حتى إعلان النتيجة.

وأوضحت أن على أصحاب الحلال الحضور شخصياً عند فحص المطية من قِبل اللجنة الطبيّة للكشف عن العبث، أو تفويض شخص آخر أو توكيل اللجنة بذلك، وسوف يتم استبعاد المطية التي يتبين أن بها نوعاً من العبث للتغيير من الشكل الطبيعي أو كانت تحت تأثير المنشطات، وسوف تحال الإبل المشتبه بها إلى الفحص الطبي، وفي حال اشتباه لجنة التشبيه في المطية بأنها مهجّنة تحال لفحص تطابق الدم.

ووضعت اللجنة مجموعة من الضوابط في حال ارتكاب محظورات، ومنها استبعاد المطية بشكل نهائي في حال اكتشاف تلاعب بالشريحة الإلكترونية بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 50000 درهم، وفي حال اكتشاف أي غش أو تلاعب أو عبث أو تغيير في شكل المطية من المشارك يتم استبعاده من المشاركة لغاية دفع الغرامة المقررة وقدرها 10000 درهم عن كل مطية، كما حظرت على المشاركين حمل أي بيرق أو علم ما عدا علم دولة المشارك، ومن يخالف ذلك تلغى جميع مشاركاته ويحرم من جوائزه ويتم حرمانه من المشاركة في المهرجان، وأكدت أنه سيتم استبعاد أي مشارك مع حرمانه من جميع جوائزه في حال تعدى لفظياً على أي من لجان المهرجان.

أبناء القبائل

لفتت اللجنة إلى أنه يسمح لأبناء القبائل بالمشاركة بمطيتين كحد أقصى في كل شوط من الأشواط الفردية، والمشاركة بقطيع واحد في أشواط الجمل، مع التزام الملاك بتنفيذ مبيت الإبل في شبوك المزاينة المخصصة للمبيت خلال الأوقات المحددة وفي حال عدم الالتزام بالمبيت سيتم استبعاد الإبل من المشاركة.