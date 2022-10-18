البواردي يستقبل السفير اليوناني لدى الدولة

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه صباح أمس، أنتونيس أليكساندريدس، سفير جمهورية اليونان لدى الدولة والوفد المرافق له.

ورحب معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع بالسفير اليوناني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وجرى - خلال اللقاء - بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية اليونان في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والعسكرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.