الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الدفاع» تختتم مشاركتها بفعاليات التمرين العسكري المشترك «VOLFA 2022»

الوحدات المشاركة في التمرين (وام)
19 أكتوبر 2022 01:43

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات منتدى الاتحاد الـ17
الإمارات.. حضور فاعل في المؤسسات الدولية الاقتصادية يؤكد دورها الريادي عالمياً

 اختتمت وزارة الدفاع، أمس، ممثلة بوحدات مختلفة من القوات الجوية والدفاع الجوي بدولة الإمارات، مشاركتها في فعاليات التمرين العسكري المشترك «VOLFA 2022» الذي أُقيم في الجمهورية الفرنسية، إلى جانب عدد من الدول الصديقة، ضمت (البرتغال واليونان وإسبانيا وإيطاليا ودول أخرى).
وحضر فعالية التمرين الختامي اللواء الركن طيار راشد الشامسي نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بوزارة الدفاع.
ويهدف التمرين المشترك -الذي تضمن عدداً من الأنشطة والسيناريوهات العسكرية المختلفة- إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية بين القوات المسلحة للدول المشاركة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والتعاون والتنسيق الدائم والمشترك وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

الإمارات
وزارة الدفاع
فرنسا
البرتغال
اليونان
إسبانيا
إيطاليا
آخر الأخبار
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
437.7 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية لـ«المركزي»
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©