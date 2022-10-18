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الإمارات

الإمارات ورومانيا توقعان مذكرتي تفاهم بالأمن الغذائي والتغير المناخي

مريم المهيري والوفد خلال الزيارة (وام)
19 أكتوبر 2022 01:42

بوخارست (وام)

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وقعت دولة الإمارات وجمهورية رومانيا مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتغير المناخي.
تم ذلك خلال الزيارة الرسمية لمعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى رومانيا، حيث التقت خلالها معالي نيكولاي تشيوكا رئيس وزراء رومانيا، بحضور معالي سورين غرينديانو نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية، ومعالي بوغدان أوريسكو وزير الخارجية، ومعالي فيرجيل دانييل بوبيسكو وزير الطاقة، ومعالي بيتري دايا وزير الزراعة والتنمية الريفية، ومعالي بارنا تانكوس وزير البيئة والمياه والغابات في رومانيا.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالنفع على شعبيهما. وأكدت معاليها أهمية العلاقات التي تربط دولة الإمارات ورومانيا في المجالات كافة، مثنية على متانة أواصر الصداقة والتعاون والعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وهو ما يتضح في النمو المطرد في التعاون بمختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال السنوات الأخيرة.
 من جانبه، عبر معالي تشيوكا عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات برومانيا، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون المثمر مع دولة الإمارات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود دولة الإمارات لمتابعة أعمال الدورة الثانية من اللجنة المشتركة الإماراتية-الرومانية لتطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وقامت معالي مريم بنت محمد المهيري بزيارة مشاريع «موانئ دبي العالمية» في ميناء كوستانسا في رومانيا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الشركات الرومانية.

الإمارات
رومانيا
الأمن الغذائي
التغير المناخي
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