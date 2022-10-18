«بيئة أبوظبي» تنظم محاضرات توعية في منطقتي الظفرة والعين

أبوظبي(الاتحاد)

انطلقت يوم الجمعة الماضي المحاضرة الأولى ضمن سلسلة المحاضرات التي تنظمها هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، في عدد من مجالس الأحياء في منطقتي العين والظفرة، تحت عنوان «برنا هويتنا»، لزيادة الوعي بالقوانين واللوائح البيئية التي تنفذها الهيئة في إمارة أبوظبي، والتعريف بدور الهيئة في المحافظة على الحياة البرية وأهميه الصيد المستدام بالطرق التقليدية، وجهودها في مجال تنظيم الرعي وإدارة موارد المياه الجوفية.

وتحدث في هذه المحاضرة، التي عقدت في مجلس الهير بمدينة العين وشهدت حضوراً من مختلف شرائح المجتمع، عبد الله مبارك المنصوري المدير التنفيذي لقطاع حماية البيئة البرية بهيئة البيئة – أبوظبي، حيث استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ مهامها كسلطة مختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي ومسؤولياتها في التفتيش والدوريات والمراقبة وضبط المخالفات، من خلال المراقبين المنتشرين بكافة أنحاء الإمارة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 350 مراقباً.

وتطرق المنصوري إلى دور الهيئة في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح البيئية المتعلقة بالصيد البري والرعي ومراقبة المحميات الطبيعية، وذلك من خلال رصد وضبط الممارسات المؤثرة على البيئة والصيد غير القانوني. وتحدث في المحاضرة أحمد سعيد عيد الخييلي، مدير قسم الدعم والمتابعة بقطاع حماية البيئة البرية، حيث استعرض دور قطاع حماية البيئة في نشر الوعي البيئي حول أهمية الحياة البرية والمحافظة عليها. وخلال المحاضرة، سلط خلفان عبدالعزيز السويدي، مدير إدارة التنوع البيولوجي البري في قطاع التنوع البيولوجي البري والبحري على الجهود التي تبذلها الهيئة لتنظيم الصيد البري في الإمارة، بهدف الحفاظ على التراث التقليدي.

المزارع والعزب

استعرض خالد الهاجري، مدير قسم الامتثال والإنفاذ بقطاع الجودة البيئية، أبرز القوانين واللوائح التي تنفذها الهيئة لحماية البيئة والحفاظ على جودتها من خلال تنفيذ عمليات التفتيش في إمارة أبوظبي لمناطق المزارع والعزب والمنشآت التجارية والمشاريع التطورية والبنية التحتية، وذلك لضمان الامتثال للقوانين واللوائح البيئية.

