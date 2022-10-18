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مجلس قيادات الشرطة يناقش منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال

مجلس قيادات الشرطة يناقش منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال
19 أكتوبر 2022 01:42

أبوظبي (وام)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، الاجتماع السابع للعام الجاري 2022 الذي عقد عن بعد بحضور قادة الشرطة وكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول أعماله واتخذ القرارات الخاصة بشأنها واستعرض مستجدات لجنة تقييم المخاطر الجنائية فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم، وتطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية الذكية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية ودوائر السياحة، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، مثل عمليات الرصد والمتابعة التي تتم من قبل وزارة الداخلية، وتقييم النتائج المحققة من تطبيق تلك الإجراءات للوقوف على حجم الجرائم والمخالفات المرتكبة، للوصول إلى تصور كامل وتحديد المخاطر الناتجة فيما يتعلق بهذا الأمر.
وتطرق المجلس إلى منظومة مواجهة الجرائم المتعلقة بغسل الأموال، وأهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والشركاء للتصدي لها بشكل سريع وفعال، من قبل الجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع الشركاء.. وفي هذا الصدد، تم إنشاء منصة موحدة تسهل إدخال البيانات من كافة الجهات ذات العلاقة، وذلك لضمان سرعة تدفق المعلومات لاتخاذ القرارات المناسبة.   

ضاحي خلفان تميم
دبي
وزارة الداخلية
غسل الأموال
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