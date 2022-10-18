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تعريف الجمهور في مدينة العين بخدمات «تدوير»

جانب من إحدى المحاضرات (من المصدر)
19 أكتوبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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 نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» محاضرات توعوية في مدينة العين، وذلك بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، بهدف تعريف الجمهور بخدمات ومشاريع المركز التي تعنى بالحفاظ على النظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي. وتناولت المحاضرات الثلاث التي نظمها المركز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، سبل التعامل السليم مع النفايات والطرق الصحيحة لإعادة الاستخدام والتدوير، بالإضافة للتعريف بخدمات المركز ودوره المحوري في توفير بيئة آمنة وصحية للأفراد، مع تقديم النصائح والإرشادات لتجنب الرمي العشوائي للنفايات وكيفية التخلص منها باتباع أساليب سليمة.

مركز أبوظبي لإدارة النفايات
تدوير
العين
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