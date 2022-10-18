«زراعة أبوظبي» تشارك في مؤتمر «الطب البيطري الأول» بالإحساء

الإحساء (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في المؤتمر الدولي للطب البيطري الأول بعنوان «آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية - التحديات والفرص»، الذي عقد مؤخراً ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الطبية البيطرية السعودية المنعقد في مقر جامعة الملك فيصل بالإحساء، بمشاركة عددٍ من الخبراء في مجال الطب البيطري من داخل وخارج المملكة.

وتأتي مشاركة الهيئة حرصاً منها على تطوير قطاع الثروة الحيوانية من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، لتبادل الخبرات بين المشاركين ومناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع . حيث شاركت الهيئة في المؤتمر بورقة علمية حول المركز المرجعي المتعاون لأمراض الإبل ودوره في تعزيز الأمن الحيوي في المنطقة، واستعراض النمذجة الرقمية لمحاكاة انتشار مرض طاعون المجترات الصغيرة في الإمارات.