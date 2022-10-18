«الإمارات الصحية» أول جهة عالمية تحصل على «الاعتماد الدولي المؤسسي»

دبي (الاتحاد)

فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بشهادة الاعتماد الدولي المؤسسي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المؤسسات الصحية JCI، كأول جهة صحية على المستوى العالمي تحصل على هذا الاعتماد، وعززت المؤسسة بهذا الاعتماد مكانتها المرموقة والعالمية في مجال تقديم الرعاية الصحية، بعد نجاح إدارتها في تطبيق جميع معايير ومتطلبات الحصول على هذا الاعتماد، بناء على تقرير المحكمين الدوليين من خلال عملية التقييم لجميع الإدارات المركزية والمنشآت الصحية، التي شملت 17 مستشفى، بالإضافة إلى شبكة مراكز رأس الخيمة للرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 18 مركزاً، وكذلك مراكز الشارقة للرعاية الصحية الأولية والتي شملت 21 مركزاً صحياً.

وتمكنت إدارات المؤسسة والمنشآت الصحية التابعة لها من تطبيق جميع المعايير والاشتراطات العالمية المدرجة في برنامج الاعتماد، والتي تعنى بمقاييس جودة الخدمات الإدارية والصحية، ليسهم ذلك باحتفاظ دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي في تطبيق معايير الجودة في المجال الصحي والحصول على شهادات الاعتماد لتبقى الأولى عالمياً في هذا المجال.

ويعتبر الاعتماد المؤسسي هو الأول من نوعه ضمن برامج الاعتماد الدولي للجنة الدولية المشتركة، حيث تم الانتهاء من المعايير العالمية للاعتماد المؤسسي ونشرها للتطبيق في المؤسسات ذات العلاقة في أبريل 2022.

وقال الدكتور محمد العلماء، رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «إن هذا الإنجاز يمثل اعترافاً دولياً بالمكانة الرفيعة لدولة الإمارات في المحافل العالمية، ويعزز قدراتها التنافسية وريادتها العالمية في القطاع الصحي، ويأتي مواكباً لرؤية القيادة الرشيدة، حيث تقود الدولة اليوم مسيرة استشراف مستقبل الرعاية الصحية وصنعه، وترسيخ مكانة الإمارات على أجندة المستقبل لاستدامة الريادة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في المجال الصحي، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

بدوره، أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استراتيجية المؤسسة في الاستمرار بتقديم أفضل الخدمات الصحية وفقاً المعايير العالمية بشكل دائم، كما أبدى اعتزازه بجميع الكوادر القيادية والطبية والفنية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، كما بارك المدير العام لجميع الموظفين على استحقاقهم شهادة الاعتماد الدولي المؤسسي، ما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات وسلامة المرضى، وتعزيز سعادة المرضى والمتعاملين.

المؤسسة

تعتبر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إحدى أبرز الجهات الصحية التي حصلت على شهادات اعتماد ومواصفات كأول جهة صحية دولية تحصل عليها، وتسعى إلى الحفاظ على هذه المكتسبات من خلال تعزيز استدامة كفاءة العمل وجودة الأداء في جميع الإدارات والأقسام، فضلاً عن استدامة الجودة في جميع منشآتها الصحية.