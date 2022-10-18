جائزة أبوظبي تشجع الأطفال  على ترشيح أبطالهم من أفراد المجتمع

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي توفير نماذج ترشيح جديدة مخصصة للأطفال، ما يتيح الفرصة لهم لترشيح أبطالهم من أفراد المجتمع. وتستقبل اللجنة ترشيحات الأطفال حتى 31 أكتوبر الجاري، ويمكن الآن تنزيل استمارات الترشيح المبسطة من موقع جائزة أبوظبي. وتتضمن النماذج الجديدة المخصصة للأطفال مساحات ليبدعوا فيها بالتعبير عن أبطالهم، سواء كان ذلك برسمة أو قصيدة أو كلمة أو صورة. وتؤكد اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي أن ترشيحاتهم سيتم تصنيفها والتعامل معها مثل أي ترشيح آخر.

وجائزة أبوظبي هي مبادرة حكومية تكرم أصحاب الأعمال الخيرة الذين كرسوا وقتهم لمساعدة الآخرين، وأحدثوا أثراً إيجابياً انعكس على المجتمع بأسره. وتقام جائزة أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعد أرفع وسام مدني في الإمارة. وأكد الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حرص المؤسسة على المشاركة في الجوائز والمبادرات كافة التي من شأنها تعزيز القيم الأخلاقية الحميدة لدى الطلبة، إذ يأتي التعاون مع جائزة أبوظبي لهذا العام من أجل ضمان مشاركة الطلبة في عملية ترشيح نماذجهم الملهمة في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية ذات الأثر الكبير في وجدان الطلبة، وذلك من خلال انخراطهم في البحث عن أصحاب الإسهامات الكبيرة وترشيحهم للجائزة.

من جهتها، قالت أمل العامري، عضو اللجنة المنظمة لجائزة أبوظبي: «أطفال اليوم هم قادة الغد ومستقبل وطننا الغالي، ولذلك يسعدنا إشراك فئة الأطفال من المواطنين والمقيمين في عملية الترشيح لهذا العام لتعزيز القيم المجتمعية الإيجابية كالخير والإيثار لديهم، وتفعيل دورهم في عمل الخير وتقدير أصحابه، وسيكون للنماذج الجديدة الخاصة بالأطفال التي صممناها دور فعال في تحقيق أهدافنا المرجوة».