«الاتحاد».. 53 عاماً من النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

بسياسة تحريرية معتدلة متزنة واعية، تضع الوطن وأمنه واستقراره والدفاع عن مكتسباته على رأس الأولويات، انطلقت صحيفة الاتحاد عام 1969، ونجحت على مدى 53 عاماً من عمرها في أن تكون شاهداً وشريكاً فاعلاً في كل عمليات والتنمية والتحديث التي جرت فصولها على أرض الإمارات الطيبة، ووثقت بالكلمة والصورة المحطات التاريخية الفارقة، ومراحل البناء والتحديث المتسارعة التي طالت كل مناحي الحياة.. واليوم تحلق «الاتحاد» عروساً في سماء الصحافة الإماراتية والعربية، بمحتوى حصري موثوق، يلبي الاحتياجات المستحدثة لجمهورها، وإنجازات غير مسبوقة في الفضاء الإلكتروني عبر منصاتها الرقمية التي باتت المصدر الأول للمعلومة الصادقة والتحليل الموضوعي والرأي المعتدل.

البداية تعود إلى عام 1966، عندما تولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، وكان حلمه توحيد شعوب المنطقة، في دولة واحدة، وكان لا بد من وسيلة إعلامية تتابع الحراك السياسي والتطورات المتسارعة في البلاد، ومن هنا جاءت فكرة إصدار صحيفة في أبوظبي تدعم جهود قيام اتحاد الإمارات.

وفي العشرين من أكتوبر عام 1969، أصدرت حكومة أبوظبي ممثلة بدائرة الإعلام والسياحة، العدد الأول من صحيفة أسبوعية تحمل اسم «الاتحاد»، وعنونت الصحيفة الوليدة أولى صفحات عددها الأول «مرحباً برواد الاتحاد».

وفي 27 نوفمبر عام 1971، اعتمد الوالد المؤسس فكرة تحويل «الاتحاد» من صحيفة أسبوعية إلى يومية، وقال، طيب الله ثراه: «الصحيفة مرآة المجتمع، وحريتها في التعبير عن رأيها امتداد لحرية الإنسان وحقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، والصحف اليومية عندنا ستتمتع بحريتها الكاملة».

وبخطى واثقة، انطلقت «الاتحاد» على درب التحديث والتطوير، وشهد عام 1974 تغيير حجم الصحيفة من «تابلويد» إلى «ستاندرد»، وتضاعف عدد صفحاتها إلى 24 صفحة، وأثمرت جهود فريق «الاتحاد» أرقام توزيع غير مسبوقة بالمنطقة، تجاوزت 100 ألف نسخة يومياً في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

وتتواصل محطات مشوار النجاح، من شراء مطبعة حديثة عام 1984 إلى تأسيس معامل الألوان عام 1989، وصدور ملحق حديث الجمعة عام 1991 وبعده ملحق «واحة الاتحاد» عام 1994، ثم مطبعة أكثر تطوراً عام 1995.

وفي عام 1996، كانت «الاتحاد» على موعد مع وثبة واسعة في مشوارها الحافل بالإنجازات، وانطلقت إلى الفضاء الإلكتروني بنسخة رقمية هي الأولى لصحيفة محلية على شبكة الإنترنت، وتَنَقل فريق الاتحاد الرقمي من إنجاز إلى إنجاز، وصولاً إلى غرفة ذكية للأخبار عام 2014، وتطبيق ذكي لساعة «آبل» في العام التالي، ومحطة فارقة تجاوز خلالها قطار متابعي «تويتر» حاجز المليون متابع عام 2017.. وبمصداقيتها وأمانتها وشفافيتها ومنطلقاتها الوطنية، ومهنيتها الفائقة، مهدت «الاتحاد» لمحرريها الطريق إلى منصات التتويج، وحلقت بهم نجوماً يحصدون أرقى الجوائز الصحفية، ويتلقون التكريم في أرفع المحافل الإعلامية، وشجعت المقومات الفريدة نفسها التي جعلت الصحيفة واحدة أكثر وسائل الإعلام العربية تأثيراً، كيانات محلية وإقليمية ودولية مرموقة على الدخول في شراكات فاعلة مع «الاتحاد»، والعمل معها، يداً بيد، من أجل رفعة الإمارات، ورفاه شعبها والمقيمين على أرضها الطيبة.

واستمراراً لنهجها الدائم في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز رسالتها الإعلامية وتوسيع نطاق انتشارها، أطلقت «الاتحاد» مشروعها الرقمي المتكامل عام 2020، ودشنت نسختين محدثتين من موقعها الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، ومعهما خمس منصات جديدة متخصصة في الاقتصاد، والمنوعات، والرياضة، ومواد الرأي، بالإضافة إلى صور على «تويتر» بهوية بصرية رقمية عصرية.

وأثمرت تلك الخطوة الجريئة والعملاقة نتائج مبهرة: عدد متابعي المنصات الرقمية للصحيفة ارتفع بأكثر من 205% خلال عام 2022 مقارنة بعدد المتابعين منذ إطلاق المنصات وحتى نهاية 2019، وبإجمالي 3.8 مليون متابع، وزيادة في التفاعل على المنصات بلغت 200%، ومثلها في مشاهدات الفيديو بإجمالي 240 مليون مشاهدة وبإنتاج فاق الـ 10 آلاف فيديو، وقفزة في الحضور الرقمي ومعدلات الانتشار والظهور تجاوزت حاجز المليار و750 مليون ظهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ولم تكتفِ الصحفية التي لا ترضى إلا بالرقم 1 بهذه النجاحات، وتفوقت على نفسها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وحققت كوادرها 100% من النسب المستهدفة خلال العام بأكمله من ناحية زيادة المتابعين على منصتي «تويتر» و«إنستجرام» و85% من المستهدف على منصة «فيسبوك».. كما نجح الفريق في تحقيق زيادة تجاوزت 140% من نسب الظهور والانتشار المستهدفة خلال عام 2022 على منصتي «تويتر» و«إنستجرام».

وتُوجت هذا الجهود المتواصلة بالفوز في مسابقة تحدي الابتكار العالمي من «جوجل»، عبر مبادرة مبتكرة نالت ثقة عملاق التقنية من بين 425 مشروعاً مرشحاً.

واليوم.. وفي إطار احتفالها بعيدها الثالث والخمسين، تطلق «الاتحاد» قريباً حسابي «الاتحاد توك» عبر منصة «تيك توك»، و«الاتحاد الرياضي» على «إنستجرام».. وتقدم لمتابعيها تطبيق «الاتحاد» الجديد على أجهزة «آبل» و«أندرويد».