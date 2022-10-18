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الإمارات

«جامعة الإمارات» تستعرض برامجها التخصصية في «نجاح أبوظبي»

زوار في المعرض (من المصدر)
19 أكتوبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)  

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«نجاح أبوظبي»: تخصصات جديدة تواكب تطور الإمارات

 شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي «نجاح أبوظبي» 2022، والذي اختتم أعماله أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة واسعة لأكثر من 100 جامعة عالمية ومرموقة لأكثر من 20 دولة حول العالم، وحضور بارز لكل من: دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركيّة، والمملكة المتّحدة، وألمانيا، وكندا، واليابان، والمجر، وأستراليا والعديد من الدول الأخرى.
وأشار سعود العامري، مدير عمادة القبول والتسجيل، إلى أهمية مشاركة جامعة الإمارات في المعارض التعليمية التي تهدف إلى نشر الوعي والمعلومات التي تهم الطالب وولي أمره، قبل التحاقه بالجامعة، وهناك العديد من الرحلات المدرسية لزيارة المعرض وجناح جامعة الإمارات لما يفوق 5000 طالب وطالبة من مختلف المدارس بالدولة، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة، وقال إنه من خلال منصة جامعة الإمارات تم استعراض البرامج التخصصية والعلمية والأكاديمية وتعريف الطلبة بها، والتخصصات الحديثة التي تم طرحها مؤخراً لمسارات البكالريوس والدراسات العليا، كما تهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة الالتقاء بالشركاء والمؤسسات التعليمية الأخرى، لبحث أوجه التعاون المختلفة بين الطرفين، بما يخدم طلبة جامعة الإمارات من حيث التدريب، والتبادل الطلابي، والزيارات الميدانية الطلابية، وكذلك بحث سبل توظيف خريجي جامعة الإمارات. ونوه العامري بأن «جامعة الإمارات قد حققت سمعة عالية بين الأكاديميين وجهات العمل، من خلال حضورها المحلي والإقليمي والدولي، وهو مؤشر على التنافسية على توجه الجامعة نحو العالمية».

جامعة الإمارات
معرض نجاح أبوظبي
مركز أبوظبي الوطني للمعارض
وزارة التربية والتعليم
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