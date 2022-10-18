«جامعة الشارقة» تقدم 122 برنامجاً في البكالوريوس والدراسات العليا

أبوظبي (وام)

شاركت جامعة الشارقة في فعاليات الدورة السنوية الـ16 من معرض «نجاح 2022»، بأبوظبي والذي يُعد من أهم المعارض التعليمية المتخصصة في شؤون التعليم في دولة الإمارات.

يأتي ذلك في إطار التواصل المستمر للجامعة من أجل توفير كافة المعلومات للطلاب في المرحلة الثانوية وأولياء الأمور والمختصين، والتي تساعدهم على اختيار التخصص الأكاديمي الذي يرغبون في دراسته من بين أكثر من 122 برنامجاً متخصصاً في مختلف المراحل الدراسية والتي تطرحها جامعة الشارقة.

وقالت الدكتورة نادية فرحات مدير إدارة التسويق واستقطاب الطلبة: إن مشاركة الجامعة هذا العام تأتي متزامنة مع احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيسها، وكذلك ووفق أحدث النتائج لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي على مستوى العالم لعام 2023م والتي أُعلنت مؤخراً انضمام الجامعة رسمياً ضمن فئة أفضل جامعة حول العالم (251 - 300)، لتصبح الأولى على مستوى الدولة، محققة تقدما بأكثر من 150 مرتبة في هذا التصنيف مقارنة بنتائج العام الماضي، كما احتلت المرتبة السابعة عربياً.