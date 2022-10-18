«حمدان بن محمد الذكية» تطلق مبادرة «الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بالشراكة مع «المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بُعد»، مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه افتراضياً، لدعم وتمكين دارسي الدكتوراه في أبحاثهم بمجالات التعلم الذكي والإلكتروني والمفتوح والتعلم عن بُعد، وتسهيل رحلتهم التعليمية لنيل شهادة الدكتوراه. وتم إطلاق المنصة بحضور أعضاء فريق عمل الجامعة والمجلس والشركاء الرئيسين، إلى جانب أهم شركاء مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، والذين يسعون إلى تعزيز مستقبل التعليم المفتوح والمرن والتعليم «عن بُعد».

ويُعدُّ الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه منصةً اجتماعية افتراضية تجمع طلاب الدراسات العليا ودارسي الدكتوراه، وتتيح لهم شبكة واسعة من الخبرات والمعارف، كما تؤمن لهم النصح والإرشاد من الخبراء، وتسعى إلى دعمهم من خلال توفير الموارد المتنوعة وأحدث الأبحاث في المجالات السائدة في قطاع التعليم المفتوح والمرن والتعليم عن بُعد. علاوةً على ذلك، تمثل المنصة قناة تواصل ثنائية الجانب بين الدارسين من مختلف المؤسسات التعليمية وفي جميع أنحاء العالم.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، في كلمته: يسعدنا إطلاق منصة مبادرة الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه بالشراكة مع «المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعليم عن بعد» عبر منصة «الحرم السحابي»، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيد أواصر التعاون لإرساء دعائم التميز الأكاديمي والمعرفي والمهني». وأضاف العور: «تأتي هذه الشراكة في إطار حرص الجامعة على تحقيق رؤيتها الطموحة الرامية إلى إعادة هندسة التعليم، بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة ويستشرف متطلبات المستقبل، إلى جانب تسهيل وصول الدارسين إلى المصادر والموارد التعليمية عالية الجودة». وبدأت الندوة الافتراضية بكلمة افتتاحية ولمحة عامة عن خريطة الطريق التاريخية للاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه ومفهومه وأهدافه وبرنامج عمله ألقتها تورون جيلسفيك، أمين عام «المجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد»، تلاها رسالة من الدكتور منصور العور حول شراكة جامعة حمدان بن محمد الذكية مع الاتحاد، وركز فيها على مجال التعليم المفتوح والتعلم عن بعد في الجامعة. كما تم عقد جلسة للتعريف بالمؤسسات الرئيسية الشريكة للمجلس الدولي للتعليم المفتوح والتعلم عن بعد وهي، جامعة النرويج الداخلية للعلوم التطبيقية (INN)، وجامعة جنوب أفريقيا (UNISA)، وجامعة آسيا الإلكترونية (AeU). كما تم عقد جلسة مراجعة موجزة قدمها اثنان من المشاركين السابقين في الاتحاد الدولي لدارسي الدكتوراه، فيما قدم البروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون الدولي، شرحاً مبسطاً حول المنصة الرقمية للجامعة.