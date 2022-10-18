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خطة استراتيجية لتطوير جامعة الفجيرة وبرامجها

خطة استراتيجية لتطوير جامعة الفجيرة وبرامجها
19 أكتوبر 2022 01:42

الفجيرة (الاتحاد)

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عقد مجلس أمناء جامعة الفجيرة، اجتماعه الدوري في مقر مكتبة الفجيرة الرقمية، برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس الأمناء، ورحب رئيس مجلس الأمناء، في مستهل الاجتماع، بأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق رسالة الجامعة، وتحقيق المزيد من الإنجازات المستقبلية خاصة في مجال التعليم الأكاديمي.
 واطلع المجلس على تقرير مدير الجامعة أ.د. سامح غوانمة، والذي تضمن مجموعة من الإنجازات خلال العام الأكاديمي 2021 - 2022، كما أشار مدير الجامعة إلى زيادة أعداد الطلبة المقبولين والمسجلين في العام الأكاديمي 2022 - 2023، وتناول الاجتماع العديد من النِّقَاط المدرجة بجدول الأعمال وأبرزها نجاح الجامعة في تجديد الترخيص المؤسسي وإعادة اعتماد برنامَج اللغة العربية وبرامج العلوم الأسرية، ومستجدات إجراءات الاعتمادات المحلية والدولية، إضافة إلى الاطلاع على الخُطَّة الاستراتيجية للجامعة والخطة التشغيلية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، واطلع المجلس كذلك على التحضيرات المزمع تنفيذها لحفل التخرج بتاريخ 21 نوفمبر 2022.
 واعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبية كافة احتياجاتها، وأبرزها ميزانية الجامعة للعام الأكاديمي 2021 - 2022 وموازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2022 - 2023. 
كما وجه رئيس المجلس لتشكيل لجنة من السادة أعضاء مجلس الأمناء لإعداد خُطَّة استراتيجية لتطوير الجامعة وبرامجها لتتوافق مع التغيرات الديناميكية الحاصلة في سوق العمل ووضع خطط للبحث عن مصادر تمويل للجامعة لتحقيق رسالتها وخطتها الاستراتيجية واستدامتها. إضافة إلى ذلك ناقش المجلس تقرير صندوق دعم الطالب المقدم من خليفه مطر رئيس لجنة صندوق دعم الطالب والمتضمن أعداد الطلبة المستفيدين من المساعدات المالية في الجامعة وتم اعتماده.

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