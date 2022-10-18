ألعاب وتمارين رياضية لأصحاب الهمم وأقرانهم بالبطين

هالة الخياط (أبوظبي)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي منطقتي ألعاب وتمارين رياضية لأصحاب الهمم وأقرانهم بمنطقة البطين على مساحة 1439 متراً مربعاً في حديقة الأحياء السكنية رقم 24 في المنطقة، وشملت الأعمال إنشاء منطقتين مظللتين، إحداهما للألعاب والأخرى لممارسة التمارين الرياضية.

وتضمنت الأعمال تركيب معدات ألعاب جديدة تخدم مختلف الفئات العمرية، ومنطقة للتمارين الرياضية، حيث تم تركيب معدات رياضية حديثة، وتركيب شاشات لعرض تعليمات الاستخدام، وتم تجهيز المنطقتين بأرضيات مطاطية حفاظاً على سلامة مرتادي الحدائق، وتعزيز التواصل بين كافة شرائح وأفراد المجتمع، وتحقيق الدمج بين أصحاب الهمم وأقرانهم.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من المرافق الرياضية والترفيهية، والتي وجدت لتحفيز الجمهور على ممارسة الرياضة لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة للأسرة والمجتمع.

وتراعي معظم الحدائق فئة أصحاب الهمم، بتوفير أجهزة لياقة بدنية مخصصة لأصحاب الهمم، بما يتيح لهم فرصة مشاركة أقرانهم من الأسوياء اللعب وممارسة الرياضة، ضمن منطقة ألعاب صديقة للأطفال من أصحاب الهمم في الحدائق العامة دون عائق أو شعور بالنقص.

وتراعي الألعاب متطلبات أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، سواء ذوو الإعاقات الذهنية أو الجسدية أو السمعية أو التحديات البصرية ومصابي التوحد، وتعمل على رفع المهارات الحسية لديهم.

وشهدت الآونة الأخيرة تنفيذ 14 ملعباً ذات أرضيات رملية، و36 ملعباً بأرضيات مطاطية، و22 ملعباً بأرضيات إسفلتية، و7 ملاعب بأرضيات من العشب الصناعي، وملعب واحد بأرضية من العشب الطبيعي، بالإضافة إلى ملعب كرة سلة مخصص لأصحاب الهمم على كورنيش أبوظبي، والعديد من المعدات الرياضية المنتشرة في مناطق الألعاب والتي تخدم أصحاب الهمم، حيث تضم هذه الملاعب ملعباً مزوداً بجهاز ذكي للحجز بالقرب من المبنى الرئيس لبلدية مدينة أبوظبي، و10 ملاعب مزودة بأنظمة إنارة موفرة للطاقة (LED)، و8 ملاعب مؤتمتة للحجز عبر المنصة الذكية، و29 ملعباً مسوراً بأسيجة معدنية، وملعباً مزوداً بكاميرات مراقبة تلفزيونية.

وأفادت لبلدية أنها تجري وبشكل فوري استبدال للأصول التي تتعرض للتلف والتي تشمل الأسوار المحيطة بالملاعب، والأرضيات والإنارة وملحقاتها، والمرمى والعارضات والشِباك، وتنفيذ أعمال صبغ ودهان مرافق الملاعب وفقاً لدورة الصيانة المعتمدة، بالإضافة إلى مراقبة جميع الملاعب للحفاظ على أصولها ومرافقها والإبقاء على جاهزيتها لخدمة الرياضيين.

إعادة تأهيل 7 ملاعب

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، منطقة ألعاب متكاملة بحوض غرب 10 على كورنيش أبوظبي، وإعادة تأهيل 7 ملاعب متعددة الأغراض في الحديقة السكنية رقم 30 و43، وملاعب حديقة الخالدية وملعب حديقة مسجد هزاع وملاعب الحديقة السكنية رقم 22 و23.

وأنجز مركز بلدية المدينة، أعمال تطوير وإعادة تأهيل العديد من الملاعب متعددة الأغراض في مختلف الأحواض السكنية بالمدينة، منها تنفيذ أعمال تطوير لعدد من الملاعب القائمة في منطقة المشرف بالقرب من مقر الاتحاد النسائي العام، وملعب في منطقة الزعفرانة، وملاعب في الحوض غرب 10 والحوض غرب 12 على كورنيش أبوظبي، وكذلك ملاعب داخل الحدائق العامة في كل من: حديقة الخالدية، وحديقة العاصمة، وحدائق الكورنيش المفتوحة، وحديقة البلدية، بالإضافة إلى ملاعب داخل حدائق الأحياء السكنية.