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إطلاق «مراسي» الرقمية لإدارة نفايات الموانئ

إطلاق «مراسي» الرقمية لإدارة نفايات الموانئ
19 أكتوبر 2022 01:42

الشارقة (وام)

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 دشنت «بيئة للخدمات البيئية» - الشركة المتخصصة في الاستشارات البيئية وأعمال البحث والابتكار التابعة لمجموعة بيئة الرائدة في مجال الاستدامة بالشرق الأوسط - منصة «مراسي» الرقمية، للتعامل مع نفايات الموانئ.
وتوفر «مراسي» حلولاً متكاملة تعمل على دمج جميع المتطلبات الخاصة بإدارة النفايات بدءاً من نقطة الوصول إلى الميناء حتى المعالجة النهائية، ويعتبر «ميناء خالد» هو أول ميناء في إمارة الشارقة يتبنى خدمات هذه المنصة الجديدة، إضافة إلى ذلك ستسمح الحلول التقنية المتاحة في المنصة للوكلاء بالموانئ بتقليل تكاليف التشغيل، وذلك من خلال توفير الوقت وتبسيط الإجراءات المستغرقة في الحصول على المستندات اللازمة من الجهات المعنية، إضافة إلى وضع تقارير دقيقة ومفصلة لعملية معالجة النفايات بالكامل.
وعلى صعيد تعامل المنصة مع النفايات المصنفة «خطر»، توفر «مراسي» كافة التصاريح اللازمة لنقلها بأمان إلى المحطات المخصصة لمعالجتها، ومن ثم تسهيل عمل المفتشين الذين باستطاعتهم من خلال استخدام خدمات المنصة نفسها.
وأكد المهندس محمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للاستدامة لدى مجموعة بيئة، الدور الكبير الذي تلعبه «مراسي» كمنصة شاملة لإدارة نفايات الموانئ والتي ستعزز بدورها سياسات الدولة التنموية الرامية إلى تحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث.

الشارقة
مراسي
النفايات
ميناء خالد
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