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الإمارات

نظمتها «معاً».. «الثقافة المالية» في محاضرة بالعين

خلال المحاضرة (من المصدر)
19 أكتوبر 2022 01:42

العين (الاتحاد)

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 نظمت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعية حول «تعزيز الثقافة المالية»، وذلك تزامناً مع الحملة التعريفية التي تنفذها «الهيئة» حالياً حول موضوع تعزيز الثقافة المالية في المجتمع. وشهدت المحاضرة التي استضافها مجلس مفلح عايض الأحبابي في مدينة العين مؤخراً، مشاركة مميزة من مختلف فئات مجتمع المدينة، خاصة الشباب الإماراتي، وقدم المحاضرة أحمد النعيمي، أحد المدربين المتطوعين المتخصصين ضمن برنامج غاية للثقافة المالية الذي تنظمه «الهيئة» افتراضياً وبشكل دوري. وفي كلمته الترحيبية في هذه المحاضرة، أكد الدكتور محمد الظاهري مستشار هيئة «معاً»، التزام «الهيئة» بتقديم حلول مبتكرة قادرة على التعامل مع الأولويات المجتمعية المعتمدة في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها تعزيز مستويات الثقافة المالية في المجتمع. وقال: «لا نعتمد في تعزيز الثقافة المالية على المبادرات والأنشطة التقليدية، بل نحرص على أن نكون أكثر قرباً من المجتمع، وكذلك تقديم حلول تثقيفية مستندة إلى التقنية تطورها مؤسسات القطاع الثالث في أبوظبي».
وقدم المحاضر أحمد النعيمي لمحة عامة عن مستويات الثقافة المالية في دولة الإمارات والعالم ضمن مختلف الفئات العمرية، وسلط الضوء على أبرز النقاط القابلة للتطوير في سبيل تمكين أفراد المجتمع من تخطيط أولوياتهم المالية وإدارة ميزانياتهم وفق المتطلبات الأساسية لحياتهم.

هيئة المساهمات المجتمعية
مجالس أبوظبي
العين
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