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حملة لرصد واستبدال الأعلام التالفة في أبوظبي

حملة لرصد واستبدال الأعلام التالفة في أبوظبي
19 أكتوبر 2022 01:42

أبوظبي (الاتحاد)

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 باشرت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال كل من: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، حملة لرصد واستبدال الأعلام التالفة في المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك بهدف توعية أفراد المجتمع بضرورة إبراز علم الدولة بشكل لائق على المنازل والمنشآت، تعزيزاً للمظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي.
وتتضمن الحملة، التي تستمر لمدة خمسة أيام على التوالي، رصد الأعلام التالفة في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية، واستبدالها بأعلام جديدة، بالإضافة إلى توعية الملاك والمستأجرين بضرورة استبدال الأعلام التالفة بأخرى جديدة تليق برمز الدولة، وتتماشى مع المظهر الحضاري العام للمدينة، وتعزيز هذه السلوكيات لدى الأجيال الجديدة تقديراً واحتراماً لعلم الدولة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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