الأربعاء 19 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«بريد الإمارات» يفتتح متاجر جديدة  في مراكز التسوق الكبرى بدبي

«بريد الإمارات» يفتتح متاجر جديدة  في مراكز التسوق الكبرى بدبي
19 أكتوبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يشهد انطلاق فعاليات منتدى الاتحاد الـ17
الإمارات.. حضور فاعل في المؤسسات الدولية الاقتصادية يؤكد دورها الريادي عالمياً

افتتح «بريد الإمارات»، المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في الإمارات، متاجر جديدة في بعض مراكز التسوق الرائدة في إمارة دبي، بما في ذلك دبي مول، ومول الإمارات، والواحة مول، ومدينة مول، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الشبكة المستمرة لبريد الإمارات، والتي تهدف إلى زيادة عدد المواقع لخدمة المتعاملين.
ونظراً لوجودها في أهم مراكز التسوق التي يرتادها العديد من الزوّار والمتسوقين، فإن هذه المتاجر الجديدة ستوفر للمتعاملين تجربة سلسة وسهلة للوصول إلى الخدمات الأساسية من بريد الإمارات، بما فيها التسجيل في خدمة الصناديق البريدية، والاستفادة من خدمات بريدية، وخدمات التوصيل المحلي والدولي.
وقال راشد حريز الفلاسي، المدير التنفيذي بالوكالة لعمليات التجزئة في «بريد الإمارات»: «نؤمن في بريد الإمارات بقيمة وأهمية السرعة والراحة لدى المتعاملين اليوم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالخدمات البريدية واللوجستية، ولهذا السبب أطلقنا متاجرنا الجديدة في مراكز التسوق الكبرى في الإمارة لنكون أقرب إلى المتعاملين، ونتأكد من وصولهم إلينا بسهولة خلال زياراتهم للمراكز التجارية».
وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الخطط الاستراتيجية لبريد الإمارات الرامية إلى تعزيز شبكته المحلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات والحلول المبتكرة، وتماشياً مع جهوده لتوسيع الشراكات الاستراتيجية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات البريدية والتوصيل السريعة وحلول التوصيل للأعمال التجارة الإلكترونية.

بريد الإمارات
الإمارات
دبي
مراكز التسوق
آخر الأخبار
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
الإمارات
أبوظبي للصحة يؤكد أهمية إجراء برنامج فحوصات طلاب المدارس
اليوم 13:40
مستودع تابع لـ «أرامكس»
الاقتصادي
«أرامكس» تستحوذ على شركة تجارة إلكترونية بقيمة 265 مليون دولار
اليوم 13:38
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
الرياضي
ووريرز وسلتيكس يقصان شريط الموسم بالفوز
اليوم 13:35
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
الرياضي
«بعيد» يحافظ على صدارة «حصان العام»
اليوم 13:28
مصرف الإمارات المركزي
الاقتصادي
437.7 مليار درهم إجمالي الأصول الأجنبية لـ«المركزي»
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©