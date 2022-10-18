«بريد الإمارات» يفتتح متاجر جديدة  في مراكز التسوق الكبرى بدبي

دبي (الاتحاد)

افتتح «بريد الإمارات»، المشغل البريدي الرسمي والمزود الرائد لخدمات التوصيل السريع في الإمارات، متاجر جديدة في بعض مراكز التسوق الرائدة في إمارة دبي، بما في ذلك دبي مول، ومول الإمارات، والواحة مول، ومدينة مول، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الشبكة المستمرة لبريد الإمارات، والتي تهدف إلى زيادة عدد المواقع لخدمة المتعاملين.

ونظراً لوجودها في أهم مراكز التسوق التي يرتادها العديد من الزوّار والمتسوقين، فإن هذه المتاجر الجديدة ستوفر للمتعاملين تجربة سلسة وسهلة للوصول إلى الخدمات الأساسية من بريد الإمارات، بما فيها التسجيل في خدمة الصناديق البريدية، والاستفادة من خدمات بريدية، وخدمات التوصيل المحلي والدولي.

وقال راشد حريز الفلاسي، المدير التنفيذي بالوكالة لعمليات التجزئة في «بريد الإمارات»: «نؤمن في بريد الإمارات بقيمة وأهمية السرعة والراحة لدى المتعاملين اليوم، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالخدمات البريدية واللوجستية، ولهذا السبب أطلقنا متاجرنا الجديدة في مراكز التسوق الكبرى في الإمارة لنكون أقرب إلى المتعاملين، ونتأكد من وصولهم إلينا بسهولة خلال زياراتهم للمراكز التجارية».

وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الخطط الاستراتيجية لبريد الإمارات الرامية إلى تعزيز شبكته المحلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات والحلول المبتكرة، وتماشياً مع جهوده لتوسيع الشراكات الاستراتيجية لتحسين كفاءة وجودة الخدمات البريدية والتوصيل السريعة وحلول التوصيل للأعمال التجارة الإلكترونية.