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تطبيق أفضل البرامج لاعتماد المخططات بالشارقة

تطبيق أفضل البرامج لاعتماد المخططات بالشارقة
19 أكتوبر 2022 01:41

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اجتماعاً مع بلدية مدينة الشارقة بهدف تبادل الخبرات في مجال اعتماد المخططات واستخدام أفضل البرامج الإلكترونية الهندسية المتقدمة، التي تساعد على تطوير وتسريع آليه اعتماد المخططات وأفضل الممارسات لتطوير مهارات المهندسين واكتساب خبرات هندسية جديدة. 
وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أنه تم خلال الاجتماع استعراض البرامج الهندسية المستخدمة في اعتماد المخططات بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة والمستخدمة بإدارة تراخيص البناء ببلدية مدينة الشارقة، وعقد مقارنة معيارية بين البرنامجين والتعرف على المزايا والتحديات، وتحديد نقاط القوة والضعف وأهم وأبرز خصائص في كل برنامج، ومقارنة مدة الاعتماد وسهولة العمل لكل برنامج.
وأكد أن «الهيئة» تحرص على تطوير إجراءاتها وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين بجودة وكفاءة عالية، وتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات وضمان استمراريتها بجودة عالية لسكان إمارة الشارقة.
 وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من مهندسي إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على برنامج بلوبيم لإكسابهم مهارات جديدة، مؤكداً حرص الهيئة على الاطلاع على أفضل الممارسات وتوفير البرامج المتقدمة لإدارة العمليات اليومية، ومتابعة المشاريع وأتمتة عمليات اعتماد المخططات واستقبال طلبات توصيل الخدمات.

الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
بلدية الشارقة
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