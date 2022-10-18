عبدالله المري يتفقد مدارس «حماية» في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على متابعة سير العملية التعليمية في مدارس حماية التابعة لها لضمان جودة التعليم عبر التنسيق المشترك بين إدارات مدارس حماية ووزارة التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمدارس حماية، بنين وبنات، لتفقد سير العملية التعليمية في مدارس حماية، رافقه خلالها اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة، وعدد من الضباط.

وبدأ معالي الفريق عبدالله خليفة المري الجولة بزيارة مدرسة حماية للبنين، وكان في استقبال معاليه الأستاذ جمال الشيبة، مدير المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

وتجول معالي الفريق المري في مرافق المدرسة والصفوف الدراسية فيها، وتعرف على سير العملية التعليمية وما أعدته المدرسة من تجهيزات من شأنها مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي وتشجيعهم على الإبداع، بالإضافة إلى زيارة المختبر العلمي للطلبة، والتعرف على التجارب العلمية للطلبة الموهوبين، ومن ضمنها تجربة الكرسي الهيدروليكي باستخدام المحاقن المائية، ومشروع الروبوت الآلي، وعدد من التجارب الأخرى.

واطلع معالي الفريق عبدالله المري على تجربة تعليم لغة الإشارة لطلاب مدارس حماية، كما التقى معاليه مع عدد من أعضاء هيئة التدريس، وتعرف منهم على الأساليب التربوية التي يتبعونها في عملهم، كما زار مدرسة حماية للبنات، وكان في استقباله الأستاذة صفية عبد الرحمن المنصوري، مديرة مدارس حماية للبنات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وشاهد معاليه مقتطفات من مسرح الدمى المدرسي، الذي قدمته طالبتان من مدارس حماية من الحلقة الأولى والثانية، وفي مدرسة حماية للحلقة الثالثة، استقبلت طالبات المدرسة، معالي القائد العام والوفد المرافق له، عبر مبادرة «أناملي تتحدث» بلغة الإشارة، وفي ختام زيارته، اطلع معالي الفريق المري على الجوائز التي حصلت عليها مدارس حماية في مسيرتها التعليمية.

كما اطلع معاليه على إحصائيات العمل التطوعي لمدارس حماية التي بينت مشاركة طلاب مدارس حماية في 81 مشاركة محلية وعالمية، منها 12 مشاركة بـ«إكسبو 2020 دبي» ومنتدى الاتصال 901، ومؤتمر جنيف والبحرين والهند، إلى جانب 67 مشاركة مجتمعية مع الوزارات والهيئات والمستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة بالدولة.

2312 طالباً وطالبة

قال اللواء الدكتور غيث غانم السويدي: «إن زيارة معالي القائد العام لمدارس حماية، تؤكد حرص معاليه على متابعة سير العملية التعليمية فيها، وتدريب الطلبة على كل ما يحقق ويعزز نهج قادتها للوصول إلى أفضل المستويات التعليمية».

وقال اللواء السويدي: إن أعداد المنتسبين لمدارس حماية خلال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، بلغ 2312 طالباً وطالبة، بواقع 1062 طالباً و1058 طالبة، و194 في رياض الأطفال، موزعين على 5 مدارس، مبيناً أن العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 سيشهد تخريج أول دفعة ثانوية عامة من أبناء مدارس حماية، وتفخر القيادة بما حققته من مكاسب تعليمية لأبناء العاملين فيها وأخرى بتخفيف الأعباء عن كاهل موظفي الشرطة.

وبدوره، قال العميد محمد بطي الشامسي، إن مدارس حماية وفرت برامج متطورة، بطريقة تسهم في تعزيز مواهب الطلبة والكشف عنها في جميع المراحل الدراسية.