النائب العام بدبي والقنصل الكويتي يبحثان أوجه التعاون القضائي والقانوني

دبي (الاتحاد)

استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت لدى إمارة دبي. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية، ومناقشة أوضاع رعاياهم في الإمارة، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع التذكارية.

حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع، النائب العام المساعد، والمستشار خليفة راشد بن ديماس، المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، ومن جانبهم، فهد الرياحي وعبد العزيز إدريس، الملحقان الدبلوماسيان.