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«شرطة دبي» تكرم كبار الضباط المتقاعدين

خلال التكريم (من المصدر)
19 أكتوبر 2022 01:41

دبي (الاتحاد)

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كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، كلاً من اللواء متقاعد علي الشمالي، والعميد متقاعد عبدالرحيم بن شفيع، والعميد المتقاعد عبدالحليم الهاشمي، تقديراً لعطائهم المثمر، وتميزهم الوظيفي، وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي، والتي امتدت لأكثر من 35 عاماً، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القطاع البحث الجنائي، وعدد من الضباط. وأثنى اللواء المنصوري على جهودهم وكفاءتهم في أداء المهام الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم في قطاع شؤون البحث الجنائي، وكانوا مثالاً في الأخلاق والتفاني في العمل، متمنياً من الجميع أن يحذو حذوهم والسير على خطاهم والاستفادة من تجربتهم الطويلة في العمل الجنائي. وأضاف: «شرطة دبي لا تنسى أبداً الخدمات الجليلة لموظفيها الذين ساهموا خلالها في تطوير منظومة العمل الأمني والشرطي في الإمارة». وقدم اللواء المنصوري، للمتقاعدين شهادة شكر وعرفان ودرعاً تذكارية تقديراً لما قدموه لشرطة دبي طوال فترة عملهم.

دبي
شرطة دبي
خليل إبراهيم المنصوري
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