«مدارس بلا حوادث» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ممثلة بإدارة المرور والدوريات، برنامج التوعية بالسلامة المرورية لطلاب وطالبات المدارس تحت شعار «مدارس بلا حوادث»، وذلك ضمن فعاليات وأنشطة الحملة الفصلية الرابعة لعام 2022 تحت شعار «السلامة المرورية لطلبة المدارس»، وذلك ضمن إطار خطة الحملات الرئيسية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي، والمبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

تأتي مبادرة «مدارس بلا حوادث» ضمن برامج التوعية المرورية بسلامة طلاب المدارس لنشر الوعي بمسببات حوادث الدهس، التي قد يتعرض لها الطلاب داخل المدارس أو في المنازل.

وتمكن فريق التوعية من جذب طلاب وطالبات مدارس التعليم الأساسي، من خلال أساليب متميزة تمكن الطلاب من فهم القواعد والإرشادات المرورية التي توفر الأمن والسلامة لهم بكل سهولة ويسر، واستفاد من البرنامج (1256) من طلاب وطالبات المدارس.

ساهم البرنامج في تعزيز مفاهيم السلامة المرورية لطلاب المدارس للمحافظة على سلامتهم من الحوادث المرورية، وذلك من خلال تعريفهم بالقواعد والإشارات المرورية وبعض القوانين المرورية الخاصة بالسلامة المرورية للأبناء (كالقاعدة الذهبية وقواعد عبور المشاة، والالتزام بالجلوس في المقاعد الأمامية لمن هم دون سن العاشرة).

ومن جهته، ناشد العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات أولياء الأمور وكافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية لطلبة المدارس باتخاذ الإجراءات الوقائية في المنازل والمدارس للمحافظة على سلامة الأبناء من مخاطر حوادث الدهس وأيضاً توفير السلامة للأطفال داخل المركبات، بتوفير مقاعد الحماية للأطفال داخل المركبة لضمان سلامتهم من مخاطر الحوادث على الطريق وعدم تركهم في المركبة دون مرافق، للمحافظة على سلامتهم من مخاطر الحوادث المرورية.