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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
18 أكتوبر 2022 19:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون حركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:37 والجزر الأول عند الساعة 03:29.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 16:27 والمد الثاني عند الساعة 06:40 والجزر الأول عند الساعة 11:58 والجزر الثاني عند الساعة 23:20.

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المصدر: وام
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