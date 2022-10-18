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«الوزاري للتنمية» يستعرض مبادرات وتشريعات لدعم المنظومة الحكومية

«الوزاري للتنمية» يستعرض مبادرات وتشريعات لدعم المنظومة الحكومية
18 أكتوبر 2022 15:26

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية والذي عُقد اليوم الثلاثاء في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والتشريعات الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات المتعلقة بأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية والإعفاءات على مدخلات الصناعة وآليات لتنظيم العمالة في الدولة. كما تمت مناقشة عدد من القرارات المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية وتلك المتعلقة بالمواد المشعة الطبيعية المنشأ وتنظيم اتحاد المُلاك للمجمعات السكنية.

كما استعرض المجلس مجموعة من النتائج والتقارير الحكومية، منها تقرير بشأن المخزون الاستراتيجي للغذاء للنصف الأول من عام 2022، ونتائج المشاركة في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشر، وتقارير ديوان المحاسبة في شؤون الحسابات الختامية لكل من هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة الإمارات العقارية، وشركة مجموعة بريد الإمارات، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2021.

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