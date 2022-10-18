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شرطة أبوظبي تعزز الوعي الوقائي والكشف المبكر عن سرطان الثدي

شرطة أبوظبي تعزز الوعي الوقائي والكشف المبكر عن سرطان الثدي
18 أكتوبر 2022 12:27

عززت شرطة أبوظبي الوعي بوقاية المرأة من السرطان بعقد ورشة عمل صحية توعوية تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي لهذا العام وذلك في قاعة الابتكار بمديرية شرطة العين بالتعاون مع الشركاء.

وأوضحت المديرية أن مبادرتها تأتي ضمن جهودها في التوعية والتثقيف الصحي لمنتسبات الشرطة وحثهم على الكشف المبكر لسرطان الثدي.

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واستعرضت الدكتورة هولي كون اختصاصي طب الأسرة في مستشفى كند أهم عوامل الإصابة بالمرض وأعراضه ، ووسائل الوقاية والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر منها فحص التصوير الشعاعي الذي يعتبر من أدق التقنيات الطبية والأكثر فاعلية في المراحل المبكرة للمرض.

وعرضت إحدى الناجيات من هذا المرض تجربتها في كيفية اكتشافها للسرطان عبر اجرائها الفحوصات المبكرة ونجاحها في مواجهة المرض بعزيمة وإصرار.. مؤكدة أهمية الدعم النفسي والأسري والذي ترك أثراً ايجابياً في شفائها من السرطان، وقدمت عدة نصائح للحضور لاتباع نمط حياة صحية للوقاية من المرض والمواظبة على إجراء الفحوصات الطبية .

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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