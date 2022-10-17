الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى

عبدالله آل حامد في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
18 أكتوبر 2022 02:51

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
راشد الظاهري إلى نهائيات الكشافة العالمية
نهائي «الكأس الأغلى».. تغطية استثنائية على «أبوظبي الرياضية»

اطلع معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، خلال زيارته المشرحة المركزية بمدينة أبوظبي، على التقنيات الحديثة الأكثر تطوراً التي تستخدم في المشرحة لتقديم خدماتها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية أهمها تقنية التشريح الرقمي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تقوم بعملية التشريح الرقمي أو المسح الإشعاعي لجثامين الوفيات باستخدام تقنيات الأشعة الإكلينيكية، حيث تم التعامل مع 1561 حالة باستخدام هذه التقنية.
وتفقد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، خلال لقائه عدداً من العاملين في المشرحة المركزية، سير العمل والخدمات المقدمة، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للمشرحة، بصفتها عنصراً حيوياً من منظومة الرعاية الصحية في الإمارة. وأشاد آل حامد، خلال الزيارة، بالجهود المتميزة للكفاءات الوطنية، لاسيما في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالعنصر البشري، مثمناً الدور الحيوي الذي تؤديه ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، حيث تمثل 83% من القوى الطبية العاملة في المشرحة. وقال معاليه: «لقد استطاعت أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية ونموذجاً متميزاً للجاهزية الصحية والتعامل مع الطوارئ، حيث تقدم المشرحة دوراً حيوياً ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة».
 وعلى هامش الزيارة، كرم معالي آل حامد خريجي أول دورة تحنيط على مستوى الدولة بالتعاون مع IQARUS الشركة المتخصصة في تطوير وتقديم حلول متكاملة للرعاية الصحية، حيث هدفت الدورة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية والفنيين العاملين في هذا المجال.

عبدالله آل حامد
دائرة الصحة
أبوظبي
آخر الأخبار
مبنى جهاز أبوظبي للاستثمار
الاقتصادي
جهاز أبوظبي للاستثمار يطلق مركزاً للأبحاث وعلوم البيانات والحوسبة
اليوم 22:06
فعاليات ترفيهية بانتظار زوار مهرجان دبي للتسوق
الاقتصادي
مهرجان دبي للتسوق ينطلق 15 ديسمبر
اليوم 22:03
خلال توقيع الاتفاقية
الاقتصادي
«إيميرج» تطور محطة طاقة شمسية لـ«خزنة داتا سنتر» في مصدر
اليوم 22:01
طائرة حربية روسية من طراز «تو-95»
عربي ودولي
أميركا تعترض طائرتين حربيتين روسيتين قبالة ألاسكا
اليوم 21:50
مشاركون في الملتقى الاقتصادي
الاقتصادي
ملتقى يبحث فرص التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وبنغلاديش
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©