عبدالله آل حامد يطلع على تقنية التشريح الرقمي الأولى

أبوظبي (وام)

اطلع معالي عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، خلال زيارته المشرحة المركزية بمدينة أبوظبي، على التقنيات الحديثة الأكثر تطوراً التي تستخدم في المشرحة لتقديم خدماتها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية أهمها تقنية التشريح الرقمي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تقوم بعملية التشريح الرقمي أو المسح الإشعاعي لجثامين الوفيات باستخدام تقنيات الأشعة الإكلينيكية، حيث تم التعامل مع 1561 حالة باستخدام هذه التقنية.

وتفقد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، خلال لقائه عدداً من العاملين في المشرحة المركزية، سير العمل والخدمات المقدمة، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية للمشرحة، بصفتها عنصراً حيوياً من منظومة الرعاية الصحية في الإمارة. وأشاد آل حامد، خلال الزيارة، بالجهود المتميزة للكفاءات الوطنية، لاسيما في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالعنصر البشري، مثمناً الدور الحيوي الذي تؤديه ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، حيث تمثل 83% من القوى الطبية العاملة في المشرحة. وقال معاليه: «لقد استطاعت أبوظبي في ظل القيادة الرشيدة أن ترسخ مكانتها وجهة رائدة للرعاية الصحية ونموذجاً متميزاً للجاهزية الصحية والتعامل مع الطوارئ، حيث تقدم المشرحة دوراً حيوياً ضمن منظومة الرعاية الصحية في الإمارة».

وعلى هامش الزيارة، كرم معالي آل حامد خريجي أول دورة تحنيط على مستوى الدولة بالتعاون مع IQARUS الشركة المتخصصة في تطوير وتقديم حلول متكاملة للرعاية الصحية، حيث هدفت الدورة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية والفنيين العاملين في هذا المجال.